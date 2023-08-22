徐耀昌退黨狂嗆侯友宜　郭台銘讚「有情有意」是對黨愛深責切

▲郭台銘抵達金門。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

前苗栗縣長徐耀昌日前參加鴻海創辦人郭台銘的「主流民意大聯盟」造勢活動，激動地喊出「下架國民黨」、「用總統票支持郭台銘」等踩黨紀紅線言論，遭國民黨中央發函要求說明。然而，徐今（22）日凌晨突發表退黨聲明，表示自8月20日退出國民黨。對此，郭今早受訪時表示，他也很訝異，但從徐的退黨聲明來看，徐對國民黨依然是「愛之深責之切」。

郭台銘今9點啟程前往金門，參加「823砲戰紀念日」，並舉辦「主流民意大聯盟」造勢活動，與國民黨總統參選人侯友宜同島拼場。國民黨籍金門縣議長洪允典、藍委陳玉珍等人都在金門機場迎接。郭受訪時表示，昨天準備《金門和平倡議》到深夜12點，今早6點又起床順稿，希望兩岸和平就像今天陽光一樣燦爛。

針對徐耀昌今天凌晨突然宣布退出國民黨，郭台銘表示，他也是今天早上才看到新聞，他也很訝異，但目前考量到徐的心情，還不方便聯絡徐，「但從徐耀昌的退黨聲明中可以看出來，徐對國民黨仍是愛之深責之切。」郭強調，他認識的徐耀昌，在很多企業都有投資，徐是有擔當、有操守、敢作敢為、有情有義的。

至於郭台銘日前參加雲林同鄉會舉辦的餐敘，致詞時高喊「邀請侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一起喝咖啡聊聊」，郭回應表示，他現在不回答假設性問題，這幾個月內他3度到金門，發表《金門和平倡議》是他的主要目的，如果金門無法推動倡議，兩岸就找不到曙光，對台灣、亞洲和世界都是不好的趨勢。而面對外界盛傳，郭台銘將在金門宣布參選總統，郭受訪時笑稱，大家去金門參加活動就知道了。

郭台銘抵達金門在機場受訪表示，今是為了823砲戰而踏上金門，心情還是很沈重，最近軍機軍艦繞台也是壓力不斷，所以心情沒法放鬆，遙想50幾年前在此當兵的心情一樣，希望這兩天在金門的發聲，能夠被北京聽到，能夠被國際媒體聽到，台灣人民需要和平、不需要戰爭。

▲郭台銘抵達金門。（圖／記者陳煥丞攝）