「郭台銘是披著豬皮的大野狼」　他示警侯友宜：不該赴約喝咖啡

▲沈富雄示警侯友宜不該跟郭台銘喝咖啡。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據台灣民意基金會21日公布的總統民調顯示，民進黨總統參選人賴清德以43.4％大幅領先，民眾黨總統參選人柯文哲26.6％，國民黨總統參選人侯友宜13.6％。對此，前立委沈富雄就直言「大選恐已結束」，而他也提到，鴻海創辦人郭台銘就是「披著豬皮的大野狼」，並示警侯友宜不該跟郭台銘「喝咖啡」，不然民調會繼續掉。

沈富雄21日在節目《POP大國民》中直言，「除了游盈隆本人以外，應該沒人相信這份民調」，這個結果非常震撼，藍白的支持度加起來都不敵賴清德。他分析，這份民調就代表「大選已經結束，賴清德勝選」，且棄保效應提前發酵，藍營的支持者都跑掉了，但柯文哲的支持者也有些跑到綠營。

針對郭台銘提的「主流民意大聯盟」，沈富雄表示是徹底失敗，還提三隻小豬的故事要號召在野「喝咖啡」。他指出，郭台銘本來就沒有正當性、合理性，「侯友宜跟柯文哲都是經過黨提名，才有資格叫小豬」，郭台銘就是披著豬皮的大野狼，扮起「豬小三」，邀請豬老大、豬老二喝咖啡，但沒人理郭台銘，「因為玩太久了。」他更示警侯友宜不該跟郭台銘喝咖啡，否則民調會繼續往下掉。