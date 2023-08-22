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妹子突加好友「狂邀視訊自慰」　對話曝光！一票人嚇壞：不要答應

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲陌生妹子邀「視訊自慰」網友超困擾。（示意圖／pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

有一名男網友近日在網路論壇分享了一起不尋常的聊天經驗，指出最近被一名陌生妹子在Instagram上追蹤他後表示有意和他聊天，不久後馬上要求加LINE好友。男網友不疑有他答應了這位妹子的要求，然而隨後的對話內容卻意外地超展開。貼文曝光後立刻被全場警告，「視訊你就8（掰）了」。

根據男網友分享的LINE對話截圖，起初兩人的對話內容是些平常閒聊，然而不久後，對方開始提出一系列直接的問題，包括「如何解決單身時的生理需求」、「過去交往過多少位女友」、「曾經和多少女友發生性經驗」等，甚至直接表示自己慾望挺大，想進行「視訊自慰」。一時之間令原PO嚇傻了，不知道該如何回應對方。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲陌生妹子狂邀「視訊自慰」對話曝光。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，立刻警告原PO千萬不要答應對方要求，「視訊你就8888了」、「我朋友被騙了一萬，之後去報警，然後故事就傳到我們這邊來了」、「詐騙啦！我朋友遇過，傻傻開了視訊結果被錄影」、「這種手法有在網上看過人講，會錄下你的自慰視訊來威脅匯款」、「你以為成人網站上面那麼多男生打手槍影片怎麼來的」。

更有過來人分享自身被詐經驗，「詐騙的啦！我之前就曾頭暈被騙到了一次，現在有了教訓後看到這個都有點怕怕的了」，原來對方會要求買點數，而且還一直分批買，「隔天直接報警留筆錄，接著就和他們狂對罵，然後直接說完馬上掛斷，然後封鎖」。

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