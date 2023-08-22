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大陸 大陸焦點 特派現場

吃貨悲劇！　陸女癡迷「口味蝦」吃到下巴「脫臼」

▲▼大陸一女子癡迷「口味蝦」吃到下巴「脫臼」。（圖／翻攝微博）

▲大陸一女子癡迷「口味蝦」吃到下巴「脫臼」。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

來自江蘇的黃姓女子因癡迷於長沙口味蝦，在遊玩期間每天品嚐口味蝦，然而，在過度沉迷美食下，持續食用的結果，出現下巴無法張開的情況，醫生檢查後發現，黃女是顳下頜關節脫位，並分析，可能頻繁用單側牙齒咀嚼硬質食物，才導致顳下頜關節錯位。

據大陸媒體報導，黃女在長沙遊玩，每天吃一餐口味蝦，尤其愛吃蝦鉗肉，吃了兩天後出現喉嚨痛，無法張口等不適症狀，只好去醫院就診。

經醫生檢查後發現，黃女是顳下頜關節脫位，俗稱下巴脫臼，這是一種顳下頜關節和控制運動的肌肉出現功能障礙的疾病，可能由多種因素引起，比如遺傳、關節炎、顎部損傷、長期張口過大等，黃女的情況很可能是過度咀嚼，導致關節盤移位和肌肉拉傷。

為解決這一困擾，醫生採取手法整復位的方式，通過調整顳頜關節的位置來恢復期正常運動範圍。

醫生說，復位後並不意味治癒了，還需要進行一段時間的保養和康復。醫生給黃女開了消炎止痛的藥物，並給她戴上固定下頜的繃帶，還說，黃女至少要帶兩週的繃帶，期間要避免張口過大、咀嚼硬物、磨牙等動作。醫生還建議黃女暫時不要再吃口味蝦，也免再次刺激關節炎和肌肉。

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