腳部按摩太賣力！女客關節被按到脫臼　按摩師慘被判刑再賠錢

▲嘉義一位按摩師把女客按到脫臼，被判拘役50日，還要和養生館連帶賠償她21萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義黃姓女子上養生館按摩，卻因按摩師太用力，按到她右側髕骨關節脫臼，黃女一怒告上法院，按摩師因過失傷害被處拘役50日，可易科罰金5萬元。黃女再向養生館和按摩師求償80萬元，嘉義地院審結，判養生館和按摩師應連帶賠償黃女21萬7230元，全案還可上訴。

判決指出，黃女於去年4月17日晚上7點多，到一家養生館按摩放鬆，在進行右腳按摩時，卻因按摩師太過用力，導致黃女右側髕骨關節脫臼。事後黃女告上法院，向養生館和按摩師連帶求償醫藥費、精神撫慰金等80萬元賠償金。

全案審理時，按摩師辯稱自己有多年按摩經驗，自然會控制力道，黃女可能原本就有脫臼或習慣性脫臼才會如此。且案發後黃女多次揚言要以100萬和解，否則就要讓他留下刑案紀錄，他懷疑黃女曾任護理師多年，和醫生熟識，所以方便取得診斷證明書。

不過法官認為，按摩師未留意力道，導致黃女右側髕骨關節脫臼為刑事判決確定的事實，而養生館雖聲稱未和按摩師簽約，但自承有提供按摩師培訓，且按摩師都需經店家測試通過，才能為客人進行服務，可見養生館也應負僱用人的責任，判養生館和按摩師應連帶賠償黃女21萬7230元，全案還可上訴。