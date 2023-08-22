船在海上拋錨！男慘困無人島3天　「靠1招求救」飛機看到了

▲一名64歲男子在無人島上受困3天，發射照明彈後成功獲救。（圖／翻攝自Facebook／@uscgoem）

記者張寧倢／編譯

美國海岸防衛隊（Coast Guard）18日從加勒比海的一座無人島上救出一名男子。海防隊聲明指出，邁阿密的機組人員在空中注意到發射照明彈的跡象，又看到附近一艘損壞的帆船，才發現島上有人受困，設法與這名64歲的巴哈馬籍男子聯繫後才知道，他當時已在無人島獨自受困3天。

根據美媒紐約郵報、NBC報導，邁阿密地區海防隊一架HC-144海洋哨兵搜救飛機18日在美國佛州、古巴與巴哈馬之間的薩爾礁島（Cay Sal），發現一艘毀損的帆船附近有施放照明彈的跡象，機組人員搜索發現竟有一名男子被困在這座無人居住的島嶼。

▲美國海岸防衛隊在偏遠無人島救援受困3天的男子。（圖／翻攝自Facebook／@uscgoem）

機組人員通知航空站值班人員後，先空投了食物、水與無線電等救援物資，以利與男子取得聯繫。男子告訴他們，他的船在航行中意外故障拋錨，目前已被困在島上3天之久。

海防隊隨後派遣了「保羅•克拉克號」巡邏艇（Paul Clark ，WPC-1106）登島救援，獲救64歲男子為巴哈馬籍，健康狀況良好，事後已由巴哈馬軍方協助他返國。美國海防隊士官克雷格（Dev Craig）說，這起意外體現在船上配備安全設備的重要性，「如果沒有看到（照明彈的）火光，此事可能無法取得成功的結果。」