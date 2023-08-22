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拜登抵夏威夷獲花圈　「空中視察」毛伊島災區！850人仍失蹤

▲▼拜登與吉兒視察夏威夷災區。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與吉兒視察夏威夷災區，離開時獲花圈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國夏威夷州毛伊島遭遇野火，導致上百人死亡，至今還有850多人下落不明，如今搜救工作仍在繼續，總統拜登21日帶著第一夫人吉兒抵達毛伊島勘災視察，並親自評估被災民批評應對不足的政府措施。

根據CNN報導，拜登抵達夏威夷後承諾，「只要有需要，我們就會和你們在一起，整個國家都會和你們在一起。聯邦政府將協助當地政府以毛伊島居民希望的方式重建。」拜登在訪問期間也任命了一名聯邦緊急事務高級官員來監督長期的恢復工作。

毛伊島大火累計至今造成114人死亡，但仍有約850人失蹤，因此死亡人數預計還會持續上升，目前緊急救援人員與尋屍犬正在廢墟中繼續搜尋罹難者。

▲▼拜登與吉兒視察夏威夷災區。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登巡視遭大火吞噬的災區。（圖／達志影像／美聯社）

拜登抵達夏威夷後，搭乘海軍陸戰隊一號從空中視察毛伊島上被大火吞噬的殘骸，同時前往拉海納鎮，親眼目睹了火災造成的破壞。事實上，在夏威夷野火爆發後，拜登除了在鹽湖城的一場演講中首次發表評論外，沉默5天都未公開對夏威夷災情表態，因此也招來共和黨人的批評。

對此，白宮則聲稱，拜登早就在幕後積極應對災情，包含調動聯邦政府資源、簽署緊急聲明，並且計畫要親自到訪，但因深怕自己的出訪會對當地救災造成影響與妨礙，因此多次提前致電夏威夷州長格林，最終協商在8月21日出訪。

拜登20日在一份聲明中說道，「我知道失去親人對一個家庭與一個社區會帶來多大的影響，我也知道沒有任何東西可以取代失去的生命。我將盡我所能幫助毛伊島從這場悲劇中恢復與重建。」

 
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