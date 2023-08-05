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獨居7旬老翁體力不支...坐超市門口　台東暖警助他平安返家

▲莊姓老翁，騎乘自行車至超市購物，不料體力不支無法回程，員警以巡邏車載送老翁返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲莊姓老翁，騎乘自行車至超市購物，不料體力不支無法回程，員警以巡邏車載送老翁返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局寶桑派出所於日前晚間，接獲報案稱台東市平等街連鎖超市外，有名身分不詳老翁坐在店家門口，疑似身體不適，為避免發生意外請警察協助。員警到場後關懷該位長者，並協助其平安返家。

▲莊姓老翁，騎乘自行車至超市購物，不料體力不支無法回程，員警以巡邏車載送老翁返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

寶桑派出所所長王竣鴻與警員楊紫彬接獲報案後，趕抵超市詢問莊姓老翁(71歲)，渠表示當晚自行騎乘自行車至超市購物，不料體力不支無法回程，只好暫時於超市門口休息，沒想到會有熱心民眾報案。

王所長關懷老翁後，發現其係獨居老人無法通知家屬載回，且當下已經入夜，恐老翁在身體不適下逞強騎車恐發生危險，便告知老翁不要勉強，由員警以巡邏車載送老翁返家，並協助將其自行車騎回住家。老翁到家後對於警方的協助表示感謝，這暖心的一幕也被民眾捕捉PO在網路溫暖無數網友。

▲熱心民眾拍照披露於地方臉書社團，得到大批網友讚賞。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲熱心民眾拍照披露於地方臉書社團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警分局分局長陳蔚文呼籲，民眾對自家長輩尤其獨居高齡者要多加關懷聯繫，掌握其生活起居。亦可向警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，若不慎走失，尋獲時可即時聯繫到家屬。

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