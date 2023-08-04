郭台銘和佛里曼聊「金門和平宣言」文遭刪　郭辦：外界不需過度解釋

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7月30日啟程訪美十天，期間與普立茲新聞獎得主佛里曼 （Thomas Friedman）見面，郭於2日在臉書粉專PO文，指他與佛里曼分享「金門和平宣言」，盼日後能持續向對方請益，只是該篇文章目前已被刪除，引發討論。對此，郭台銘辦公室表示，貼文刪文都源自單純友人間互動，外界不需過度解釋。

郭台銘2日在臉書粉專發文，指佛里曼是他久仰的作家，他除與對方相談甚歡外，也跟佛里曼分享了金門和平宣言，並盼日後能持續向對方請益。

郭台銘還提及，他與佛里曼都同意，若台海發生戰爭，恐世界金融市場抵擋不住海嘯般的衝擊。「台海若發生戰爭，不用一個月，甚至不用一小時，只要十秒鐘，華爾街股市就會崩盤，世界就會發生天翻地覆的變化。」

然而民進黨前立委林濁水昨說，郭台銘訪佛里曼後，得意地po文，說兩人交流出什麼了不起的共識，不料沒多久就刪了，有人猜是佛里曼不願被利用替郭助選，所以在抗議下郭只好刪文。

林濁水說，但在他看來並非如此，應是該po文說不出佛里曼對金門和平宣言有什麼美言，「我早po文說這簡直太漏氣了，他那樣的po文簡直是反助選文宣，郭後來也警覺了，當然非刪不可」。

對於佛里曼文章刪除一事，郭台銘辦公室則表示，郭台銘在訪美期間，拜會多名美國友人，與佛里曼會面絕非外交活動，也絕無意藉朋友來進行什麼政治宣傳，強調貼文刪文都源自單純友人間互動，外界不需過度解釋。