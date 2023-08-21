美國98歲前總統卡特安寧療護　家屬：進入「人生最終章」

▲美國前總統卡特與妻子羅莎琳。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

高齡98歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）在今年2月宣布在家接受安寧療護，與罹患失智症的夫人羅莎琳（Rosalynn）一起回到喬治亞州度過餘生。卡特的孫子近日接受訪問時，也暗示了卡特夫婦目前的健康情況，「很明顯，我們已經進入了人生的最後一章。」

卡特在2015年自腦癌康復後，又在2019年面臨一連串健康問題，他今年2月透過基金會表示，未來將在家中與家人度過剩餘時間，並接受安寧療護，取代額外的醫療干預。此外，卡特的95歲妻子羅莎琳5月證實罹患失智症，目前和卡特一起待在家中。

▲美國前總統卡特與妻子羅莎琳一起待在家中接受醫療照護。（圖／達志影像／美聯社）



卡特的孫子喬許（Josh Carter）接受《人物》雜誌專訪時表示，只有家人和專業照護者會到卡特位於喬治亞州平原鎮（Plains）的住家中，但家中一直都有人會陪著卡特夫婦，「他現在還是原本的吉米卡特，我的意思是，他已經快99歲了，但他完全理解（他收到了多少祝福），也感受到了愛。」

喬許說，羅莎琳明白自己罹患了失智症，「在很大的程度上，她仍然知道我們是誰，我們是一家人，她還能記起新的東西。」喬許也提到，卡特看到妻子失去部分記憶一定相當難過，「他們一起經歷了一切，我認為最美好的是，他們至今還手牽著手在一起。」

▲卡特和羅莎琳已結褵77年。（圖／達志影像／美聯社）



卡特和羅莎琳已結褵77年，在卡特卸任總統後，兩人一起創立了卡特中心（The Carter Center），希望能促進世界和平與健康，多年來該中心一直致力於透過監督國外選舉和減少發展中國家的疾病來推動民主。

喬許也暗示了卡特夫婦目前的健康情況，「很明顯，我們已經進入了人生的最後一章，我很可能會在失去祖母之前先失去祖父，因為他正在接受安寧療護，而她（羅莎琳）沒有，但這也只是個數學問題而已。」

卡特於1976年代表民主黨當選美國第39任總統，也是目前美國最年長的在世總統。他在任時，美國和共產主義國家的關係逐漸改善，並和中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交。卸任後，卡特仍積極介入各種戰爭及人質危機的調停與斡旋工作，2002年獲得諾貝爾和平獎。