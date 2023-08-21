女兵遭揉胸襲臀！自衛隊驚爆「上千件騷擾案」　逾60%不敢講

▲日本自衛隊驚爆騷擾醜聞。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

前日本陸上自衛隊成員五之井里奈爆料，她在服役期間屢遭男性同袍及長官騷擾侵犯，包括襲臀、揉胸、親臉頰、從後面熊抱等。當局成立專家小組進行調查，結果表明自衛隊長期掩蓋普遍存在的各式騷擾，並且拒絕認真看待指控，據悉至少發生過1325起案件，但逾6成受害者因為不信任體制或擔心遭到報復，最終沒有通報。

根據衛報，專家小組報告指出，1325起案件之中，性騷擾約占12%，但高達80%案例涉及濫用職權，此外也發現針對休產假女性的騷擾。在試圖求助的400名受害者之中，大多數未獲適當協助，一些人宣稱被施壓後放棄投訴，一些人不相信諮商就能解決問題，有人不知道能跟誰談，有人表示隊內氣氛不利於協商。

▲五之井里奈公開發聲，讓更多人出面控訴自衛隊掩蓋騷擾案。（圖／翻攝Instagram@r.gonoi）



五之井里奈爆料，2020年加入自衛隊後，每天都遭多名男性軍官騷擾侵犯，最終被迫放棄職涯。她一度在2021年提出投訴，卻被防衛省以證據不足為由撤案。五之井里奈公開要求重新調查後，自衛隊於2022年9月謝罪，承認她遭不當對待，同年年底革職5名涉案官兵，還對另外4人進行懲處。

此後，五之井里奈對5名加害者及政府提出損害賠償訴訟，她的公開發聲促使其他自衛隊成員通報騷擾案，多名退役或現役軍人也向政府提出損害賠償要求，宣稱其案件遭到掩飾或不當處理。

專家小組呼籲，防衛省及自衛隊應該對於騷擾行為提高意識，評估上級長官如何處理投訴，「絕不能允許騷擾發生，因為這會造成防衛省及自衛隊成員之間失去互信，而部隊凝聚力是所有任務與行動的基礎…他們未能採取適當行動是無法容忍的。」防衛省人事教育局回應，將根據報告的建議採取行動，「創造一個不容忍騷擾的組織」。