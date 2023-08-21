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泡溫泉裸片流出她嚇壞　偷拍網站「2年狂撈上億元」黑幕曝光

▲桃園市蔡姓男子去年6月間因長針眼至眼科診所看診，躺在治療床上時竟以手機偷拍護理師裙底挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲日本警視廳數據指出，2022年全國接獲偷拍檢舉案高達5700件，打破歷史紀錄。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日媒「日刊SPA!」揭露偷拍網站犯案手法，甚至宣稱有些組織2年半營收高達10億日元（約新台幣2.2億元）。20多歲受害者S小姐表示，她看見自己泡溫泉的畫面被製成影片販售，還能清楚辨識臉龐及赤裸身體，根本沒打馬賽克，即使已經報案處理，但「我的影片一輩子都不會消失」。

追蹤偷拍犯罪20年的電視節目導演竹輪次郎表示，犯罪集團組織化經營偷拍網站，從惡狼手中收購私密畫面，在租借而來的工作室進行專業剪輯，接著在網路上單部販售，或提供每月4000至1萬日元（約新台幣878至2200元）的會員訂閱制度，成為「不得了的搖錢樹」。

竹輪次郎指出，廁所、浴室、更衣室都是很受歡迎的題材，儘管網站上不乏成人影視團隊作品，卻也有很多真實犯罪摻雜其中。他透露，專業偷拍犯並非使用智慧型手機，而是使用筆型或USB型的袖珍型攝影機，而且許多犯罪集團會把伺服器設置在海外，甚至涉及多個國家，導致跨國調查曠日廢時，「實際上幾乎無法揭發」。

▲桃園市1名男子從2020年10月至2021年6月間，無視年僅14歲繼女反抗，前後共計10次對其撫胸摸下體與性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲S小姐泡溫泉時遭到偷拍，每天活在恐懼中。（示意圖／CFP）

S小姐受訪時表示，自己當初根本不知道被偷拍，因此發現時震驚不已，立刻嚇得臉色蒼白。雖然她鼓起勇氣報案，卻必須與警方一起確認裸露影片的內容，詳細說明日期與身體特徵等細節，一開始還是由男警負責，在強烈要求下才換成女警，卻換來「好麻煩」的回應，至今都忘不了那個表情。

S小姐表示，雖然案件獲得受理，但警方迄今無法鎖定嫌疑人。儘管在一連串通報後，當初的偷拍網站已經關閉，但無法確定影片是否被其他人下載備份，或者轉貼到其他網站上。因此，她不論如何也無法相信事情解決了，每天活在恐懼中，擔心被周遭親友發現私密畫面。

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