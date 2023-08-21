分析／郭台銘823宣布選總統？　「肥皂劇」演至9月民調恐再崩跌

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘自年初以來就對2024總統大位「起心動念」，頻以各種言行「類參選」。儘管郭日前拋出「三隻小豬」寓言，呼籲在野陣營喝咖啡談合作，似有轉圜餘地；但郭20日又說，將在8月22、23日在金門發表重要演講，讓外界揣測是否要正式宣布參選？藍營人士認為，因823是紀念砲戰英靈的節日，如果在823這天宣布參選，恐怕是一種褻瀆。親郭人士則認為，郭已多次公開表露參選心意，「鬥志滿滿」。但從民調來看，郭的猶豫不決恐已淪親情倫理鄉土肥皂劇，多項民調都顯示郭台銘的支持度只剩下12%左右、穩居第四。

早在4年前的總統大選，郭台銘經常處在「參選與不選之間」，不到最後一刻，誰也不知他的決定為何？就算時至今日，郭5月17日發文「將盡最大努力支持侯友宜勝選」，但隨後仍持續「類參選」。日前郭拋出《三隻小豬》寓言，呼籲在野陣營喝咖啡談合作，但旋即又批其它人不團結、把他當敵人，態度反反覆覆猶如迷蹤步，「拉弓不射箭」也令人不耐。

對於郭台銘會否正式宣布參選，不少藍營人士抱持否定態度，一位黨務人士分析，郭4年前就曾出爾反爾，在中選會登記連署的前一刻抽腿，如今郭的民調位居老四，並無參選底氣，相信郭不管在哪個時間點都不會宣布參選，否則明年開票只會自取其辱。另有黨務人士進一步看衰，認為就算郭宣布參選並展開連署，也不會通過門檻。

一位藍營民代亦直言「郭董不會選啦！」該民代分析，郭台銘若宣布參選，就會像4年前一樣，被認為是扯藍營的後腿，如果藍營總統參選人侯友宜因此「惜敗」，郭就會變成藍營罪人，敗選責任全部都會歸咎給他。該民代因此表示，相信郭自己也心知肚明，出來參選就是會淪為侯友宜、朱立倫的黑鍋，「郭董有那麼傻嗎？我才不信！」

不過，一位郭陣營人士則反駁，稱郭台銘參選的意志很堅定，「鬥志滿滿！看不到他不選的可能性！」該人士強調，相比4年前，郭這次獲得很多地方要角的支持，時空背景與4年前不同；況且今年以來，郭持續勤走基層，許多人賣力張羅成立「阿銘之友會」、「主流民意大聯盟」，相信郭不會辜負大家的期待。

到底郭台銘何時會正式宣布參選？郭本人昨在板橋慈惠宮媽祖廟直言，「希望媽祖婆保佑我，讓我出來，為台灣做一些事」；郭並明確表示，「將在8月22、23日在金門會有重要演講，到時會有更詳細的說明」。對此，政壇人士分析，823是紀念砲戰英靈的節日，如果在823這天宣布參選，恐怕是一種褻瀆，相信郭不會這麼沒有政治敏感度。另有一位前郭辦幕僚認為，郭應會等到主流民意大聯盟造勢全都辦完之後再宣布參選，時間預估在8月底、9月初。

郭陣營人士則再三強調，這還是要以郭本人為主。但從民意支持度來看，郭的猶豫不決恐已淪為「歹戲拖棚」，尤其一下說要在野團結，一下又好似自己要選，反反覆覆的說詞不僅有失威信，更讓越來越多選民失去耐性，時間已不站在郭這邊。設若郭自認已多次表態，無須正式宣布參選，那麼社會更想知道的是，郭何時會正式宣布不選？因為除了開支票、誓師造勢，似已無沒什麼新招。