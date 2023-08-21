《好聲音》母公司「股價跌近腰斬」慘況曝光　市值暴跌逾800億

▲《好聲音》母公司股價暴跌 。（圖／翻攝自中國基金報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸綜藝節目《中國好聲音》被指對參與者不公平，更有已故歌手李玟流出控訴節目，使得節目方被批評輿論推上頂峰。21日，《中國好聲音》母公司星空華文股價繼續下跌，截至午間收盤，股價大跌29.23%，股價兩日累計下跌45.81%，已近腰斬。

8月21日，《中國好聲音》背後公司港股星空華文股價持續下挫，已下跌29.23%，報67.2港元。近兩個交易日累計跌幅超過45.81%，總市值蒸發226.35億港元（約新台幣886.45億元）。

8月17日，李玟生前一段9分鐘的錄音在網上傳播，內容涉及《中國好聲音》節目錄製中出現的一些問題，引起了社交平台的廣泛討論和關注。

8月17日晚，《中國好聲音》節目組發布聲明回應，表示錄製期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，將不過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。

此後，事件在社交平台進一步發酵，8月20日，浙江廣播電視集團在其官網回應近期《中國好聲音》引發的爭議，表示浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並接受廣大觀眾和網友監督。

《中國好聲音》是星空華文旗下最大的綜藝IP，但該IP的吸金能力正在加速變弱。財報顯示，2019年到2021年，《中國好聲音》貢獻營收分別為4.91億元、3.25億元、2.52億元（人民幣，下同）。毛利率方面，2019年該節目的毛利率為46.6%，2021年僅剩2.2%。