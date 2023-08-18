《中國好聲音》陷李玟輿論風暴　母公司星空華文股價暴跌20%

▲《中國好聲音》母公司星空華文受輿論爭議影響，股價暴跌24％。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

李玟生前參與錄製的大陸綜藝節目《中國好聲音》近日流出錄音檔及側拍影片，內容顯示李玟替學員爭取權益反遭製作單位羞辱，更牽扯出節目「黑幕」疑雲，使得節目方被批評輿論推上頂峰。不僅如此，該節目母公司星空華文也受波及，今（18）日股價暴跌24％，市值縮水超110億港元（約448.7億元新台幣）。

▲星空華文公司以製作演藝節目IP為主營項目。（圖／翻攝星空華文官網）

《同花順財經》報導，《中國好聲音》依舊是星空華文旗下最大的綜藝IP。作為一家綜藝節目收入佔比八成以上的公司，熱門綜藝IP的營收能力下滑將直接影響公司的業績。

星空華文2022年的營收為8.73億元（人民幣，下同），同比減少22.5%，也是該公司連續四年收入下降，相較於2019年的營收18.07億元，星空華文現階段營收規模至少縮減52%。

《中國好聲音》在2012年開播後便創下佳績，穩居同類型綜藝節目寶座，節目從參賽者、藝人導師至廣告贊助，都收貨的盆滿缽滿。不過，隨著節目型態改變、內容精彩度下降，創造的收入也從數十億元減少到2.56億元。

疫情發生後，節目的吸金能力更是不可同日而語。數據顯示，2019年至2021年，《中國好聲音》產生的毛利從2.29億元下滑至560萬元，毛利率從46.6%驟降至2.2%。