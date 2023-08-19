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大陸 大陸焦點 特派現場

碧桂園股價暴跌77%　被踢出香港恆生指數

▲▼碧桂園。（圖／路透社）

▲碧桂園。（圖／路透社）

記者林郁婷／綜合報導

碧桂園傳出財務危機後，18日在香港交易所股價大跌77%，而恆生指數有限公司也在同天公布季檢最新結果，繼今年5月被剔出國企指數後，再次被踢出恆指成分股，失去藍籌地位，但同集團旗下的「碧桂園服務」仍保住藍籌地位。

據《星島日報》報導，市場早已開始揣測碧桂園的兩檔股票能否維持藍籌地位，除了發盈警，預期今年上半年可能虧損550億元（人民幣，約新台幣2410億元）外，還陷入違約風波，近日旗下多檔境內債券停牌，其中3檔債券兌付更是存在重大不確定性。

眾多負面消息拖垮碧桂團股價，18日香港交易所收報每股0.76元（港幣，下同，約新台幣3.09元），股價較今年最高位的3.3元大跌77%。

恆指公司公布最新季檢結果，碧桂團被踢出恆指成分股，失去藍籌地位，改由國藥控股代替，而碧桂園服務則是保留藍籌地位，只被踢出國指。

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，此次恆生指數成分股變動合理，「剔走碧桂園等於是『清瘀血』」，不只是市值及成交額不足的問題，「因為該公司面臨的問題已經很嚴重」，至於碧桂園服務雖然保住藍籌地位，但只是暫時性的，「下一次檢討（今年11月）遭剔除的機會很大。」

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關鍵字：

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