英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

▲醫師援引研究報告指出，50歲以上成年人如果睡眠時間小於5小時，被診斷出慢性病的風險增加20%。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

我們都知道睡眠對健康的重要性，但隨著年齡漸增，年長者的睡眠時間也會逐漸縮短。對此，屢獲殊榮的眼科醫師弗里德里希（Dan Friederich）也援引2022年由英國倫敦大學學院（University College London）進行的研究示警，每天只睡4到5個小時可能帶來嚴重的致命風險。

據UNILAD的報導，弗里德里希醫師表示，「研究一再表明，最佳的睡眠時間是每晚6至8小時，而且至少7小時為佳。」雖然睡超過9小時也會對健康造成危害，但睡眠時間少於5小時卻比吸菸、吃垃圾食物還糟糕。

他還援引倫敦大學學院2022年的研究報告指出，50歲以上成年人如果睡眠時間小於5小時，被診斷出慢性病的風險增加20%，且罹患2種以上慢性病的風險更是比睡7小時以上的族群高出40%。且每晚睡眠時間小於5小時者將增加25%的死亡風險。

該項研究一共蒐集了7864名50歲至70歲年長者的數據，並分析他們的睡眠時間，與死亡率及同時罹患2種以上慢性病（包括心臟病、癌症、糖尿病）之間的關係。

研究主要作者、倫敦大學流行病學與健康研究所博士賽比亞（Severine Sabia）也表示，已開發國家的多重慢性病發病率近年來呈上升趨勢，且超過一半以上的年長者至少罹患2種慢性病，「事實證明，這對公衛保健體系構成重大挑戰，因為慢性病與醫療服務使用率、住院率等數據呈現正相關。」

賽比亞也建議，為了確保更好的睡眠品質和時間，可以在睡覺前確保臥室呈現安靜、全暗，且舒適的低溫。此外，睡前1至2小時內還應該盡量避免使用電子設備，以及進食和喝水。而白天的激烈運動和體力活，以及曬太陽也能促進更好的睡眠品質。

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