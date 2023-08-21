債務協商被控「隱匿百萬債權」　她一疏失險面臨3年牢獄之災

▲許多民眾因刷爆信用卡而負債累累，可透過《消費者債務清理條例》整合債務。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者劉昌松／台北報導

黃姓女子因欠下多筆債務，循《消費者債務清理條例》，申報個人的債務情形，並依協商結果分期償還，結果1名蔡姓債主發現，自己沒在債權人名單內，無法取得分配資格，憤而控告黃女涉嫌隱匿損害他的債權，依法最高可處有期徒刑3年，但台北地檢署調查，黃女並非故意隱匿，且蔡姓債主其實仍可循民事途徑追討債務，21日處分不起訴。

10多年前，因信用卡發行、小額信貸審核條件寬鬆，導致許多消費者背負龐大卡債，連帶使得發卡銀行也疲於追討，政府在2007年制定公布《消費者債務清理條例》，之後歷經多次修法，主要目的是讓債務人可以調整與所有債權人之間的權利義務關係，也就是透過前置協商程序，讓債權人可公平且平均獲得償還，若協商不成，債務人就會進入更生或清算(破產)程序。

所謂的前置協商程序，必須由債務人向握有最多債權的金融機構提出書面申請，同時也要陳報自己其他的所有債務情形，由金融機構進行協商，也就是規劃還款償債方式，協商成立，且完成還款條件後，債務人就可取得清償證明。

而本案黃姓女子向新光銀行提出協商申請後，卻忘了把曾積欠蔡姓男子的百萬債務也並陳報，導致協商條件中，蔡男無法參與分配清償，蔡男發現後，認為黃女是故意漏報，憤而提告。

《消費者債務清理條例》雖然目的是要協助消費者和金融機構解決債務問題，但如果有刻意隱匿、毀棄或變造的情形，其實也有刑事責任，不過檢察官考量，黃女其實在2009年、2010年間，曾還了部分的錢給黃男，無證據顯示現在有刻意隱匿這筆債務，損害黃男債權的犯意。

而且根據《消費者債務清理條例》第73條規定，這筆債務未申報的原因，不可歸責於蔡男，即使黃女完成更生後，仍應繼續負起對蔡男的債務，也就是蔡男另有民事途徑可追討屬於自己的債權，因此以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴黃男。