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「休假不工作」罪惡感爆棚！　美國Z世代焦慮原因曝光

▲▼遠距工作，休假，加班，在家工作，上班族。（圖／視覺中國）

▲美國調查發現，35%的Z世代年輕人會因為休假時不工作而內疚。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

職場社交平台領英（LinkedIn）最新調查發現，美國Z世代年輕人（1990年代中後期～2010年代初期出生者）之中，高達35%的人會因為「休假時沒有工作」而感到內疚。該公司分析，這可能是因為Z世代仍處於職涯早期階段，因此試圖加倍努力以贏得主管的信任及青睞。

領英進行「勞動力自信指數」（Workforce Confidence Index）調查，於今年6月至7月訪問9461名美國專業人士，而在休假焦慮的題目上，Z世代以35%居冠，而且大約只有一半受試者在今年規畫了度假行程。

25歲奢侈品客戶顧問納皮爾（Razonie Napier）坦言，自己很難在休假時關掉公務機，「在我這一行，我確實感覺有義務隨時為客戶服務。他們期待自己需要一件商品時，我總會出現，而且我也必須這麼做，因為這是我的工作。」不過，納皮爾強調自己熱愛這份工作，也不介意休假時候接聽客戶電話。

▲▼ 筆記型電腦,筆電,上班,電腦,打字,鍵盤。（圖／CFP）

與此同時，在這份領英調查之中，大約32%的X世代（1965年～1980年出生者）也有休假焦慮，反而是戰後嬰兒潮世代僅22%會因為放假時不工作而內疚。

《商業內幕》寫道，美國以全年工作的文化聞名，民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）更指出，美國將近一半勞工不會休完所有帶薪假期（Paid Time Off）。

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