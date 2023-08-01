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烏克蘭襲擊莫斯科　至少出動「3款自殺無人機」！最遠能飛1000公里

▲▼烏克蘭副總理什米加爾7月25日視察某無人機，紐約時報推測該款無人機為Bober自殺無人機。（圖／翻攝自烏克蘭政府官網）

▲烏克蘭副總理什米加爾7月25日視察某無人機，紐約時報推測該款無人機為Bober自殺無人機。（圖／翻攝自烏克蘭政府官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

烏克蘭為了儘早解放慘遭俄軍攻占的領土，最近強化反攻行動的力道，為了動搖俄國當地輿論和民心，更不惜動用神風特攻無人機侵入俄國境內，俄羅斯首都莫斯科金融商業區的摩天大樓最近更連續2度遇襲，專家指出烏軍可能動用至少3款無人機，其中Bober自殺無人機航程最遠超過1000公里，對莫斯科形成難以預測的威脅。

根據《紐約時報》、《NewsWeek》，儘管基輔當局官員很少針對俄國境內目標襲擊進行討論，且拒絕聲稱或否認俄國境內的無人機襲擊，但從無人機飛行畫面、無人機墜毀地面的殘骸、專家和官員受訪等結果進行分析，可以得知最近烏克蘭至少派出3款自殺無人機飛往俄國境內攻擊，顯示烏軍正迅速擴張無人機隊規模，在俄國境內發動更頻繁的攻擊。

專家指出，烏克蘭最有可能派出Bober自殺無人機、UJ-22 Airborne自殺無人機，以及另一款尚未確認型號的無人機。

其中，Bober是動物河狸（Beaver）的烏克蘭語，該款自殺無人機被認為和伊朗製的「見證者」（shahed）無人機類似。

▲▼4月24日，俄國莫斯科州諾金斯克（莫斯科以東）某森林發現UJ-22無人機殘骸。（圖／翻攝自Telegram）

▲4月24日，俄國莫斯科州諾金斯克（莫斯科以東）某森林發現UJ-22無人機殘骸。（圖／翻攝自Telegram）

英國國防與安全智庫皇家聯合研究所（RUSI）首席研究員布朗克（Justin Bronk）分析影像後表示，「被用於攻擊莫斯科的該款無人機，其機翼雖然稍嫌巨大，但大體而言其重量、大小和伊朗的見證者無人機類似，且雖然掛著相對而言較小的汽油引擎，但其最遠飛行距離可以超過1000公里。」

英國無人機專家懷特（Steve Wright）評論Bober無人機的外觀，表示該款無人機採用鴨式飛機機翼（Canard），即為無水平尾翼，機翼前面有水平小翼面，這款飛機雖然飛行速度較為緩慢，但相對來說更加穩定，主要用途為適合長距離飛行的作戰任務。

不過Bober無人機可能也存在缺點，儘管目前尚無法得知其是否能有效對應敵方的電子戰干擾，但布朗克卻舉與它高度相似的伊朗見證者無人機為例，由於伊朗無人機搭載各種類型的導航，因此面對敵方的電子戰干擾恐更加脆弱。

至於UJ-22 Airborne自殺無人機，則是由烏克蘭廠商Ukrjet研製的攻擊無人機，從官網上公開的數據來看，該款無人機可連續飛行6個小時、飛行距離可達805公里，等於該款無人機俱備從烏克蘭邊境起飛、飛行至俄國首都莫斯科的能力。

▲▼俄羅斯首都莫斯科金融商業區一棟集結政府部門的摩天大樓再度遭烏克蘭無人機襲擊，17樓外牆玻璃毀損。（圖／路透）

▲俄羅斯首都莫斯科金融商業區一棟集結政府部門的摩天大樓再度遭烏克蘭無人機襲擊，17樓外牆玻璃毀損。（圖／路透）

《紐約時報》指出，最近烏克蘭增加派遣遠程無人機針對俄國境內發起襲擊的頻率，光是今年5至7月派遣至俄國境內的自殺無人機架數，便是去年總體的2倍之多，且自從5月2日莫斯科克里姆林宮上空發生無人機爆炸的事件後，莫斯科至今已經歷6起無人機攻擊事件。

報導最後分析烏克蘭的意圖，認為儘管這些無人機最後多半會被俄國軍事力量成功攔截，且俄國無人因此傷亡，但無形中會對當地輿論、民情產生間接影響，沒有人能夠預測威脅何時會到來，先前俄國民眾多半支持總統普丁侵略烏克蘭，表現出事不關己的態度，如今戰火反而燒到自家門前，也恐會影響俄國民眾對戰爭的看法。

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