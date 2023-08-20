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義大利旅遊價格漲130％！2杯咖啡要價2100元　連切三明治也要加錢

▲▼義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年夏天約有6800萬名遊客到訪義大利。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情襲捲全球3年，各國終於在今年夏天迎來旅遊復甦，尤其義大利更是迎來大量外國旅客。不過根據統計，今年夏天義大利的旅遊花費上漲了130％，許多遊客也抱怨被收取許多不合理的費用，例如多要一個盤子或要求三明治對半切都被加收2歐元、2杯咖啡加2瓶水要價60歐元，就連在卡布奇諾上撒可可粉都要0.1歐元。

根據CNN報導，義大利的旅遊成本在今年夏天達到高峰，尤其咖啡廳、餐廳對觀光客收取不合理費用的醜聞層出不窮，例如在米蘭近郊的景點科莫湖（Lake Como），有一對夫妻只是請餐廳將火腿三明治對切，就被收取了2歐元（約台幣70元），另外在羅馬的濱海小鎮奧斯蒂雅（Ostia），有一名母親只是請服務生幫忙將嬰兒的奶瓶加熱，也同樣被加收2歐元。

▲▼義大利咖啡廳、餐廳對觀光客收取不合理費用的醜聞層出不窮。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利咖啡廳、餐廳對觀光客收取不合理費用的醜聞層出不窮。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，有兩名旅客在薩丁尼亞島（Sardinia）的飯店點了2杯咖啡和2瓶水，結果最後被收了60歐元（約台幣2115元），但老闆強調，因為飯店的位置非常好，可以欣賞港口美景，所以食物的費用較貴，這一切都是寫在價目表上的。

還有旅客投訴，她只是希望多要了一個空盤子，也被收了2歐元，就連希望在卡布其諾咖啡上撒可可粉，也被多收0.1歐元（約台幣3元），原因是一般的義大利餐廳不會在卡布奇諾上撒可可粉。這些近乎瘋狂的收費被當地媒體稱為「瘋狂帳單」，義大利消費者保護團體也稱，今年夏天義大利的旅遊消費上漲了130％。

▲▼義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲海灘的椅子和陽傘是哄抬價格的一級戰區。（圖／達志影像／美聯社）

義大利旅遊部表示，今年夏天約有6800萬名遊客到訪義大利，而這些人也成為價格詐欺的對象，價格嚴重上漲的除了食物以外，海灘的「遮陽傘」也是瘋狂價格的戰區之一，例如沙灘第一排的2張躺椅加1把遮陽傘，可能日租就要價150歐元（約台幣5288元）。

義大利旅遊部長桑坦奇（Daniela Santanche）表示，儘管今年夏天充滿哄抬價格的壞消息，但今年夏天仍可視作義大利疫情後復甦的決定性時刻，「我不會說失敗，但也不會說成功，我想說的是，我們終於可以重新開始討論旅遊業，並計劃下一步行動，這是沒有疫情限制的第一年。」

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