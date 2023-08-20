選總統重大表態？　郭台銘：希望媽祖保佑讓我出來為台灣做事

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘是否參選總統令各界高度關注，郭今（20）日回到出生地新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，直言「希望媽祖婆保佑我，讓我出來，為台灣做一些事」，並指近期勤走基層會晤了500位里長，「他們才是主流民意，主流民意要我怎麼做，我就怎麼做」。回顧4年前，郭也是在同一地點做出重大表態。

郭台銘近日勤走基層，並拋出「主流民意大聯盟」，引發政壇熱議。郭今在新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，表示這次從廟口出發，見了500位里長，並具體表示，他們才是主流民意，「主流民意要我怎麼做，我就怎麼做」。

郭台銘也說，今天回到出生長大的地方，從媽祖廟出發，「就是要重新開始，希望媽祖婆保佑我，讓我出來，為台灣做一些事」，讓台灣更和平、廉政。郭強調，「希望媽祖保庇我，讓大家支持我。」他並透露，將在8月22、23日在金門會有重要演講，到時會有更詳細的說明。

回顧4年前，郭台銘也是在新北市板橋慈惠宮表態「媽祖托夢給我，要我一定要出來」，隨即在國民黨中常會宣布參選總統。而位於新北市板橋區府中路上的慈惠宮是板橋最早的媽祖廟，郭台銘曾經在這裡住了9年。