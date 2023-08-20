柯文哲：大學學費該漲就漲　不漲是因噎廢食、本末倒置

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對我國高等教育的問題，民眾黨總統參選人柯文哲拋出解方，學費方面認為應合理化，該漲就要漲，「把學費降低是因噎廢食、本末倒置」。

柯文哲說，我國高等教育面臨五大挑戰，首先是倒閉潮，本土學生少，又吸引不到先進國家學生，大學一定會從私立開始倒閉，而且這不是每個學生給3萬5可以解決，另一方面，大學倒閉也意味多樣性減少，後續都有影響。第二，我國高等教育國際競爭力不足，香港有四到五個大學，而新加坡也有兩個，都被列為國際前100大，而台灣經濟體雖比香港、新加坡都大，但如今卻都沒有學校進榜。

第三。柯文哲指出，我國產學脫節，台灣缺工又低工資，會有這樣奇怪的現象是因為學校訓練出來的學生不符合產業需要，另一方面來講是浪費學生生命。此外，學校內部治理不佳、沒有善用科技都是應解決的問題。

柯文哲認為，大學學費要合理化，過去20年健保費上漲40%，學費卻上漲0%。政府不應該讓學費很低，讓每個人念大學沒有障礙，而是應該漲就漲，政府透過獎學金或補助方式，讓弱勢學生可以念大學，把學費降低是因噎廢食、本末倒置。

柯文哲也提到，大學要國際化，理想狀態下，學生要有20%是國際學生，吸引國外優秀學生來，也藉此讓本地學生建立國際觀，另也該透過數位學習，讓台灣教育更國際化。