「侯友宜9月民調會30％！」 　李乾龍批郭台銘無誠信沒有好結果　

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前邀國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲一起坐下來喝咖啡，在主流民意大聯盟的框架下好好談談，豈料隔天卻持續火力轟侯、柯無心團結，嘴上說合作，其實都在鬥爭、內耗。國民黨前秘書長李乾龍今（20）日受訪表示，藍白合大家都要展現誠意，郭董出爾反爾這樣的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果。他認為9月侯的民調會衝到30％以上，屆時所有人力量會慢慢聚攏過來。

針對郭台銘所謂的整合，似乎只有一種方案就是他當正位，其餘人只有副手可選擇？李乾龍說，國民黨是百年大黨，侯友宜的民調持續往上提升，也代表國民黨參選，不可能整合成為任何人的副手，勢必代表國民黨出來參選總統，不可能當誰的副手，上次已經說的很明確，這件事國民黨主席朱立倫也說的很清楚。

郭、侯下午都會出席還路於民大遊行，不過那個場合不適合坐下來兩個人談，侯也說過喝咖啡喝茶都可，大家展現誠意坐下來是最重要的，李乾龍則說，正副議長只有一個半會支持郭台銘，現在看起來半個都沒有了，慢慢大家都認清台灣要和平，只有國民黨的候選人能帶領大家往和平的方向走；李乾龍斷言，侯友宜的民調會持續上來，現在上下一心大家都希望團結一致，九月民調會達到30％以上，正副議長等有影響的人都會慢慢靠攏過來。

李乾龍強調，侯友宜的誠意是夠的，人要講誠信，郭董出爾反爾這樣的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果，「相信大家只要能夠展現誠意，也希望郭董要講誠信！」