傳郭昭巖群組開嗆　吳沛憶：為喬藍白合踐踏黨內人才？

▲民進黨台北市立委參選人吳沛憶。（圖／吳沛憶辦公室提供）



記者呂晏慈／台北報導

國民黨北市第五選區（萬華、北中正）立委人選未出爐，昨傳出台北市議員郭昭巖在Line群組內「錯頻」開嗆「國民黨在萬華中正要掛了」、「視而不見繼續拖」等語又收回訊息，引發議論。對此，民進黨立委參選人吳沛憶今（20日）受訪說，有傳聞國民黨是否為了喬藍白合，踐踏自己黨內的人才？她對此抱持同情的心情。

吳沛憶今天上午受訪說，期待各個政黨若是有人才，還是要提出來，還是說國民黨自己反而沒有人才？她說，自己從擔任第一屆議員以來，就非常努力開拓非綠票倉，許多合作對象是國民黨籍里長，而這次確實感受到，基層對於自己過去幾年「打破框架」，加上國民黨支持者確實對國民黨部失去信心，對自己有很多善意。

吳沛憶說，她確實感覺到，藍營基層對自己有很多善意，也基於過去在社區上的基礎，「我蠻有信心，這一次民進黨在中正萬華區，是有望打破過去傳統藍綠的框架，能夠往外去開拓」。

吳沛憶補充，對於政黨傾向，有人討厭國民黨，有人討厭民進黨，也有人討厭民眾黨，但是國民黨現在在中正萬華發生的事情是踐踏自己的人才，讓自己的選將不知為何而戰，她的心情是，同情這些過去長期在基層努力的人。

至於傳出國民黨地方與國民黨中央的想法不一樣，是否可能肇因於藍白角力，吳沛憶說，坦白說，這是國民黨黨內的事情，國民黨破壞制度也不是第一次，大家沒有太意外，這當中確實有傳聞，是不是其實是在喬要藍白合，包括有些基層幹部已經在幫忙無黨籍立委參選人于美人在跑地方了，這需要國民黨去做說明。