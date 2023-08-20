▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前稱要邀國民黨及民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡，但中廣董事長趙少康說，現在的局面就是因他近幾個月來年輕氣盛的舉動才造成，之前不論說要挺侯友宜，或是跑到金門根柯文哲「海誓山盟變昨暝歹勢」，現在要大家坐下來喝咖啡，誰知道會不會又是鴻門宴？要談合作最好要具體說清楚，「否則侯柯怎敢坐下來跟他談？」

趙少康說，郭台銘主動出擊，還舉「三隻小豬」的故事，比喻如果不團結就會被各個擊破，應該團結打敗賴清德這隻「大野狼」。不過近一個月來，郭台銘「類參選」的動作頻頻，讓非綠支持者瞻前顧後、心猿意馬。郭台銘有怨，大家都知道，但是各項民調都顯示，他還是沒有出馬的正當性。

趙少康指出，郭台銘說，他深知團結與合作的重要，必須選票集中才能下架民進黨，如果大家都自私自利，只想個人前途和政黨發展，分散了選票和力量，就是對不起主流民意。他可能主觀認為，他既不為個人、也不為政黨，最不自私自利，應該當主流民意的共主，但他恐怕忘了，就是他近幾個月來年輕氣盛的舉動，才造成「三隻小豬」的局面。

趙少康表示，非綠陣營必須整合為一組人，才有贏的可能，郭台銘既然拋出了「喝咖啡」的想法，最好也具體說說，到底他要侯柯兩人支持他？還是他要支持侯柯？說清楚，才是真正展現善意。