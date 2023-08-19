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一圖看未來一周「降雨三變化」　今午後轟大雷雨！警戒區出爐

▲▼天氣 大雷雨 台北市 路旁積水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今午後仍要嚴防大雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周降雨三階段變化，氣象局表示，今(19日)水氣仍多，午後要留意局部大雨，特別是西部，明天(20日)將進入轉變期，水氣由多轉少，不過明午後仍有局部大雨，雨勢將稍緩和；下周一(21日)過後剩午後小規模降雨。另日本南方海面有熱帶擾動消長，下周是否發展成颱仍待進一步觀察。

中央氣象局預報員林定宜表示，未來一周降雨有三階段變化，今天受低壓帶影響，水氣仍相當多，要留意午後局部大雨，特別在西半部；明天午後仍可能有局部大雨，不過降雨規模可望比今天稍微緩和；下周一過後，降雨規模會再下降，只有中午後西部或各地山區有局部性短暫陣雨，屬小規模降雨。

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林定宜說明，今天受低壓帶前緣對流雲系影響，台灣天氣還是不穩定，今天主要降雨落在午後，西半部和東部午後都可能降雨，尤其西半部有局部大雨機率。

▲▼未來天氣趨勢（圖／氣象局）

▲未來一周降雨出現三變化。（圖／氣象局）

林定宜指出，明天周日(20日)屬於轉變期，水氣由多轉少，清晨陸風與西南風輻合作用，中南部可能有零星短暫陣雨或雷雨，白天恢復多雲到晴，中午過後，西半部可能有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨機會，其他地區明天也可能有局部雷陣雨。

下周一(21日)開始水氣逐漸減少，林定宜表示，下周一到下周五(21日~25日)降雨慢慢趨緩，不過西半部和各地山區中午過後仍有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，今天各地普遍溫度為31到33度，中部以北溫度較高，花東縱谷今天可能有較高溫度。

▲▼未來天氣趨勢（圖／氣象局）

▲▼今天及未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢（圖／氣象局）

林定宜說明，未來一周溫度，因明天、後天後隨雨勢趨緩，特別是下周一後，出太陽可能性大，還沒下雨前，溫度中午前後比較熱，下周一到下周五會更熱一些，溫度微幅回升，主要原因是水氣比較少。

至於未來是否有颱風生成，林定宜表示，下周是否有熱帶擾動發展仍待觀察，日本南方海面為一個廣大低壓區，有熱帶擾動消消長長，熱帶擾動是否持續發展，要多觀察一些時間。

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