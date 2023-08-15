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「妹子面試說2句話」工作秒掰！主管認了：2類人最容易錄取

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲原PO每當提到是台北人，就會被面試官酸「住家裡喔，應該沒什麼壓力齁」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人羨慕，台北人找工作，省下房租後更能存到錢！不過一名台北妹委屈透露，反而在面試過程中，說出是台北人、住家裡等關鍵字，「根本就等於跟這份工作機會say goodbye！」甚至還有面試官直言，喜歡找外縣市的員工，因為聽話且能待能久。對此，原PO不禁哀喊「台北人並沒有非富即貴！」

一名女網友在Dcard感嘆，進入職場幾年下來，特別能感受到「在台北面試時...有多麼被歧視！」原PO緩緩道來，每當面試回答「我是台北人」、「目前住在家裡」，根本等於與這份工作機會說再見。

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原PO說，面試主管的回應相當歧視，像是「住家裡喔，應該沒什麼壓力齁」、「欸你住家裡很爽耶！不用付房租」、「台北人啊，你應該不急找工作齁」、「房子是你們家的嗎？」「台北人上班最近了，這麼小這麼方便」，甚至還直言「公司比較喜歡找外縣市的人，因為聽話耐久」等，總讓原PO感到不舒服「非常作嘔！」

原PO內心不禁上演小劇場，台北人住家裡，難道就都是有錢人嗎，台北都沒有市井小民嗎？「沒有其他龐大的開銷有壓力嗎？」

當然原PO也能理解北漂族的生活壓力，但她也出生在普通家庭，也有很多支出要承擔，「台北人並沒有非富即貴」，對於面試主管尖酸刻薄的用詞，讓她實在是忍無可忍，「充滿歧視且窺探隱私的問答...好想吐！」

底下網友熱議，「確實聽過有些主管認為聘用北漂的比較好，理由是因為有房租壓力，不敢隨意辭職，雖然這想法有點狹隘，但還算能理解，不過講話陰陽怪氣...就真的讓人很賭爛了」、「會講這種話的不要進去也好」、「我也遇過類似情況，看到我父母的職業後，就說那你應該不怎麼缺錢齁」、「廢話！台北人就在台北找工作啊，三小面試官」、「面試官有病吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

網紅作家黃大米過去曾分享，朋友的老公任職於電子業大廠，每當要新聘員工時，除了先看學歷，優先挑選台大、清大、交大高材生，第二個關鍵是會詢問面試者有無學貸，或是家境狀況。

原因是有學貸，家境不好的人，才會好好待著。朋友老公也坦言，主要就怕培養沒多久，對方就想出國升學或者旅遊，「這樣我不是很頭大嗎？所以家境清寒最好。」

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