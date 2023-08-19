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社會 社會焦點 保障人權

賓士硬擠「垃圾車轉彎猛撞」網友喊過癮　新舊標線不清害的

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局一輛垃圾車17日傍晚在大園區坑果路右轉時，疑似大雨未注意同向右側還有一輛黑色賓士車，不慎擦撞導致2車卡在轉角處，大園警方現場處理時，所幸雙方都未受傷，酒測值均為零，但因該路段新舊標線繪製不一，無法判別車道範圍，導致兩車爭道發生事故，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市一輛市府環保局清潔車17日傍晚在大園區坑果路右轉時，不慎擦撞右側賓士轎車。（圖／翻攝自《記者爆料網》）

▲桃園市一輛市府環保局清潔車17日傍晚在大園區坑果路右轉時，不慎擦撞右側賓士轎車。（圖／翻攝自《記者爆料網》）

▲桃園市一輛市府環保局清潔車17日傍晚在大園區坑果路右轉不慎與右側賓士轎車擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛市府環保局清潔車17日傍晚在大園區坑果路右轉不慎與右側賓士轎車擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起事故被上傳到臉書《爆料公攝二社》與《記者爆料網》上引起網友熱評，有網友認為「黑色賓士車從路肩超車引發事故，根本活該」；亦有網質疑「道路標線設計不良引發車禍」，但最多是網友幸災樂禍留言「爽啊！爽啊！」

▲桃園市一輛市府環保局清潔車17日傍晚在大園區坑果路右轉不慎與右側賓士轎車擦撞，因正值下班尖峰，引發後方車輛圍堵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛市府環保局清潔車17日傍晚在大園區坑果路右轉不慎與右側賓士轎車擦撞，因正值下班尖峰，引發後方車輛圍堵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，這起事故發生於17日下午4時許，48歲的張姓男子駕駛黑色賓士車，沿大園區坑菓路口右轉三菓路，與54歲許姓男子駕駛市府環保局清潔車擦撞，2車均及時煞車，沒讓事故擴大波及其他車輛或行人，大園警方到場處理，所幸無人受困與受傷。

大園警方為2名駕駛進行酒測，雙方酒測值均為零，由於案發時正值大雷雨，且該路段新舊標線繪製不一，無法判別車道範圍，真正肇事責任仍待調查釐清。

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