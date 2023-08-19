爬窗犯案！「鴨舌帽大盜」偷10萬故意留5千　還擦鞋印滅證

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑鄉漢寶村近日發生竊案，有公司連2天半夜遭到同一名男子爬上鐵門，再從窗戶鑽入，偷走10萬多元現金，為了不讓人發覺還故弄玄虛留下約5千元，被害人為了防止再有其他人受害，氣得PO網揪匪，警方表示，已經掌握特定犯嫌，積極追查中。

▲漢寶村有村民遭竊嫌連2天入室行竊。（圖／翻攝自臉書／漢寶園大小事，以下同）

臉書「漢寶園大小事」日前有村民po出2段一名頭戴鴨舌帽、戴眼鏡穿著短褲的年輕男子，在13、14日凌晨3,4點，男子出現在大鐵門前、屋主家的綁著的小狗開始狂吠，男子疑似要躲監視器、先彎腰蹲下，接著又站起身攀過鐵門一躍而下，避開小狗再往屋內前進。

男子疑似有勘查過地形，先擠進一扇沒有上鎖的窗戶進到辦公室，打開抽屜再將薪資袋及闆娘放在皮包內的錢偷走，男子偷走10萬多元現金、為避免業者起疑，還故佈疑陣留下近5千元，臨走前還拿抹布擦窗框留下的鞋印及指紋、將飲水機上的瓶瓶罐罐放好再從後方小路離開。

▲漢寶村有村民遭竊嫌連2天入室行竊。（圖／翻攝自臉書／漢寶園大小事）

由於這個竊嫌行徑太過囂張，村民將男子偷竊過程po上網，要村民小心，對此芳苑警分局漢寶派出所長許永堂表示，已經調閱路口監視器，已經掌握特定犯嫌，也提醒村民務必小心門戶，周遭若有發現可疑人物，請盡速通知警方協助。