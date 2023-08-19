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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再提3度拜訪郭台銘吃閉門羹　侯友宜：會再找時間請益

▲▼ 侯友宜出席台北市中原客家崇正會70週年慶 。（圖／記者宋良義攝）

▲侯友宜出席台北市中原客家崇正會70週年慶 。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘前晚引用「三隻小豬」故事，邀國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一起喝咖啡、談合作。不過，侯友宜提到，日前已三度親自到郭宅苦等但吃閉門羹。侯友宜今（19）受訪時再次表示，他被國民黨徵召後，三次拜訪，但不得其門而入，也未收到回應，「不過，郭董願意跟大家再度碰面，我非常的樂見」。

對於郭台銘約喝咖啡談合作，侯友宜昨日表示，5月17日他接受國民黨徵召成為總統參選人後，親自三次登門拜訪（郭台銘），但不得其門而入，「今天郭董約喝咖啡，禮貌上我更應該展現更大的誠意，再次登門拜訪」。

侯友宜今天出席台北市中原客家崇正會70週年慶，會後對此表示，身為國民黨徵召的候選人之後，都想用不同方式跟他見到一面，也曾經到他家拜訪三次，但是不得其門而入，也沒有接到任何回應。

「不過郭董願意跟大家碰面，我非常樂見，會再找時間再次登門拜訪」，侯有宜說，會再跟郭台銘請益，看看大家有什麼好的意見，團結在一起，一起為中華民國的公平正義，來凝聚所有人的力量。

對於郭台銘昨天說「過去就讓他過去」，有感受到他的善意嗎？侯友宜說，面對所有的事情，只有一個想法，就是團結所有人的力量，一起面對這次挑戰，這次中華民國和平安全能否永續繁榮，非常關鍵，每個人都很重要，都可以跟大家站在一起。
 

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