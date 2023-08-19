撿現金40萬起貪心A走...警方1hr找上門　她辯：明天就送警察局

▲康姓婦人從地上撿起裝有40萬元的包包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓女子（48歲）16日晚間慌張地跑進中正三路派出所，報案指稱她遺失一個黑色包包，裡面有40萬元現金，員警安根據陳女提供的線索，循線發現陳女將包包遺失在某補習班前，而一名康姓老婦（76歲）剛好經過，康婦打開包包一看赫見大筆現金，隨即默默撿走，不料警方不到1小時就找上她，她雖辯稱隔天要拿去警察局，但警方偵訊後仍依侵占罪將她函送。

▲40萬元現金物歸原主。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，陳姓女子遺失的包包內有40萬元，該筆錢是欲提供友人應急的週轉之借款，經員警積極調閱，抽絲剝繭釐清，發現陳女是在載小朋友到新興區達仁街某補習班時，不慎掉落路旁，陳女完全沒發現就騎車離去。

▲陳姓婦人（右）遺失40萬元失而復得，頻頻向員警道謝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經警方調閱監視器發現，包包掉落不久後康姓老婦路過，並趁四下無人時將黑色包包撿起，因發現裡面有大量現金，一時心起貪念而占為己有，員警在當晚10時許將康婦約談到案，康婦也交出撿到的40萬元，順利物歸原主，也讓陳女喜出望外，頻頻向警方道謝。

康婦向警方表示，當時撿到包包後，也不知道該還給誰，她原本準備隔天天亮後再拿去警察局還，警方對其供詞持保留態度，在訊後仍依侵占罪函送偵辦。