陳建仁酸南投變迴力鏢　沈富雄嘆：政治很可怕！他變了一個人

記者崔子柔／綜合報導

日前南投因卡努颱風引進強勁西南氣流降下大雨致災，行政院長陳建仁對高雄的防災工作讚譽有加，同時暗酸「有些」沒有超前部署、未照SOP，導致救災困難，結果後來高雄市各地淹水，如同迴力鏢重傷自己人。媒體人沈富雄則嘆，「政治是很可怕的」、「大仁哥當了行政院長以後，好像忽然間變了一個人」。

沈富雄昨（18）日在政論節目《少康戰情室》中指出，政治是很可怕的，可以讓過去常露牙大笑、非常可愛，又是虔誠天主教徒的大仁哥，在當了行政院長以後就像忽然變了一個人，並提到當時陳建仁看高雄山區的災情相對低，就想拿南投來比。

▲行政院長陳建仁（麥克風前）。（圖／記者湯興漢攝）



沈富雄表示，「許淑華跟陳建仁有結什麼仇？只是不同黨而已，恥笑許淑華來襯托陳其邁的厲害，這樣也不必嘛，這個見識未免太短了」，然而現在問題好像倒過來了，把高雄拿回去比南投，南投是山區，但高雄淹水的地方是三民區、九如交流道等平地，「平地如果排水不好，街道會馬上變成河流，但跟山區的土石流下來，是兩回事」。

沈富雄最後說，「大仁哥你不是很有學問嗎？阿你為什麼把這種完全不一樣的東西拿來比，來顯示說你民進黨這個地方首長高人一籌，不必嘛！」