接軌國際越夜越美麗　亞洲50大酒吧主理調酒師港都交流

▲曾獲多次國際調酒賽冠軍的亞洲50大酒吧主理調酒師Summer Chen到港都進行交流。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾獲多次國際調酒賽冠軍，入選今年亞洲50大酒吧的主理調酒師Summer Chen，近日特別從台中南下高雄擔任客座，與港都在地調酒師展開交流，她希望提供高雄消費者世界級的調酒體驗，吸引調酒愛好者慕名而來外，也有助高雄調酒界與國際接軌，讓南台灣的夜生活更具多元色彩。

Summer Chen在19歲隻身前往新加坡攻讀金融學位，在打工時偶然接觸到調酒行業，並產生濃厚興趣，但直到2017年她完成學業後，才毅然決然選擇投入調酒這門複雜的藝術領域，作為畢生追求的事業。具有天分加上熱情，她很快就在指導下學習烈酒的基本知識，並不斷透過參加比賽精進自己的調酒技巧，同時嘗試新的口味組合，打造全新的作品，多次取得高名次的成績。

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▲曾獲多次國際調酒賽冠軍的亞洲50大酒吧主理調酒師Summer Chen到港都進行交流。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

2019年成為巴黎世界頂級調酒師協會世界總決賽的全球冠軍後，Summer Chen充滿自信，覺得自己已經準備好，決定從新加坡回到家鄉台中開設酒吧，取名為「Vender」，並擔任主理人兼調酒師。這家酒吧走時尚創意路線，並提供新加坡當地的南洋風美食。

今年2023是Summer風光的一年，不但加入擁有超過150年歷史的標誌性萊姆酒品牌瑪杜莎（Matusalem Rum），正式成為調酒師團隊一員，擔任亞洲品牌大使，負責在亞太地區開發令人驚艷的調酒體驗；同時「Vender」也獲得專業評審青睞，成為今年亞洲50大酒吧之一，全台灣僅有三家入選，另外兩家均在台北。

Summer Chen這次在酒商安排下到高雄的Bar Doorlight餐酒館快閃駐點擔任客座調酒師，與店裡的主理人兼調酒師蔡斯樺（Alice）交流，兩人都很熱愛調酒行業，一下子就取得默契，聯手激盪出創意火花，Summer特別以瑪杜莎品牌萊姆酒為基酒，搭配香料紅酒、氣泡酒、法國麗葉酒、甜香艾酒及水果、烏龍茶，做出色香味俱佳的四款不同色澤與口感的調酒，一次滿足消費者視覺、嗅覺與味覺的享受。

Bar Doorlight老闆Alice表示，這是店裡首次嘗試引進中部的調酒師前來交流，顧客迴響很大，反應也非常好，未來除了繼續邀請中北部調酒師擔客座，也計畫在文化中心附近再開一家內部空間更大的分店，配合高雄市政府觀光局發展高雄夜經濟，讓高雄越夜越美麗。