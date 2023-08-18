全國獨一無二的農歷7月　「安平鎮城隍公普」與「安平靈濟殿孤棚祭」

▲台南市定無形文化資產「安平鎮城隍公普」與「安平靈濟殿孤棚祭」，邀請全國民眾一起來台南安平體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

好「祀」成雙，台南市定無形文化資產「安平鎮城隍公普」與「安平靈濟殿孤棚祭」，邀請全國民眾一起來台南安平，體驗全國獨一無二的農曆7月活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市安平區的廟宇文化可以說是文化資產認證的專業戶，在無形文化資產這塊，市定民俗就分別有安平開台天后宮的「安平迎媽祖上香山」、「安平靈濟殿孤棚祭」及「安平鎮城隍廟公普」。





自鄭成功驅逐荷蘭人後，便名為安平鎮。清康熙將台灣納入大清版圖後，派水師駐防，稱「台灣水師協」，可以說是全台水師的重鎮。安平鎮城隍廟也被稱為「水師都督府」。水師尚武，所以安平鎮城隍爺也是全台少見的持劍武官城隍。





也因為鎮城隍的崇高官階，鎮城隍廟主委李建興表示，古有諺語:「城隍廟無普，無人敢普」，每年的中元普渡，都必須由城隍廟舉辦「公普」，其他的宮廟才能進行「普度」。安平各角頭廟輪流擔任城隍廟公普的模式仍持續而未中斷，傳承迄今，至少已1百多年。





一年一度盛大的公普度儀式將於農曆7月4日(國曆8月19日)傍晚5時普度開香。普度前之放水燈、山燈、走赦馬、牽水車藏等儀式內涵豐富！充滿道教法會的習俗儀式和象徵性的供品，更讓這項已經流傳近百年的普度儀式披上一層神秘的面紗。其中最引人注意的就是在牽水「車藏」（狀）。安平人在地生活可謂與水息息相關，在與海爭鬥的時代中，難免有意外發生。據台灣傳統的民俗道教儀式，因水而身亡者須施以所謂的「牽水「車藏」（狀）」儀式使其獲得超度，藉由充滿象徵性的儀式從水中將其魂魄牽起，予以儀式祝禱齋法拔度使其獲得度化。



今年由安平道壇主持普渡法會，與安平境眾一起延續這項傳統文化，負責公普科儀的高功道長王浤儒也是在地安平子弟，道長表示公普還有個特殊的「安平巡禮」。有別於歡樂教學的導覽走街，公普前的巡禮是以古裝劇中「打更」的概念，由在地居民提燈敲鑼至安平各大小廟走街串巷，除了宣告公普開始舉行，也將受各廟神明管轄需要作功儀式的好兄弟，一同邀請參與消災拔渡。





而在辦理普度的農曆七月，也有安平港仔尾靈濟殿將於8月24日（農曆7月初9）舉辦全國唯一「孤棚祭」，當日將搭建造型特殊的孤棚，有別於其他地方的搶孤等活動，靈濟殿「孤棚祭」以5根高約2~3丈的圓柱搭起15台尺高的棚面，棚面向西側搭一張案桌，再由案桌前降下白布，白布一直延伸垂直置運河水中，以此作為接引老大公的路徑，而四邊圓柱各懸掛一隻大豬公，以及其他雜糧，棚上更有「篙串」數十支，繫有各式祭品，少見的孤棚外觀及祭典方式，成為全國僅見且唯一的祭祀活動，今年持續舉辦綁篙餞DIY（親身、親子體驗）體驗活動，熱忱歡迎大家攜帶家眷、呼朋好友共同參與這具有意義的神祕特色宗教活動。





靈濟殿主委何志章表示，廟宇民俗需要小朋友的傳承，也在公部門的協力及多年發展文史導覽下，已有不錯的活動口碑與知名度！以往因為各項祭典都集中於暑假期間，無法結合學校舉行大型的教學體驗活動。今年因颱風來襲，讓安平區公所與南台科大舉辦的古堡奇兵夏令營延至八月底，特別安排讓參加夏令營的小朋友體驗綁篙餞，向下紮根是最重要！



安平區長蕭泰華表示，廟宇文化可謂精采紛呈。安平公普由十角頭負責，每10年1輪，今年正好輪至港仔尾靈濟殿，兩個祭典日期非常接近，而且都得到市府認定的市定民俗殊榮～除了實踐與保留外，更藉此機會一併宣傳，以達反映族群或地方社會生活與文化之特色！