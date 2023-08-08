安平開台天后宮熱心協籌旅費　新南國小軟網隊前進日本為國爭光

▲台南安平開台天后宮熱心協籌旅費，新南國小軟網隊再度前進日本為國爭光，魏萬能校長前往天后宮致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區新南國民小學軟式網球隊表現優異，2023年4月參加屏東大學辦理的全國青年杯軟式網球錦標賽中，發揮平日辛勤訓練的成果榮獲冠軍，獲邀參加日本2023山中湖杯軟式網球邀請賽，新南國小軟式網球隊成軍40多年來，榮獲全國各項比賽冠軍不計其數，也為國家培育各級選手，堪稱軟網國手的搖籃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新南國小校長魏萬能表示，2019年赴日為國爭光之後，軟網小將的學弟妹們認真練習，將目標設定在爭取每年的國家代表權。2020-2022年經歷新冠肺炎疫情，無法進行國際之間的體育交流。但這幾年學校仍聘請教練用心栽培選手，球員精進學習，勤練不，今年再度奪得冠軍。將由魏萬能校長親自領隊，林發與林明德教練領軍，共有8位選手參加個人組與團體組賽事，於8月1日啟程赴日比賽，期望能加強集訓，為國爭光。

這次赴日比賽旅費台南市體育局與中華民國軟網協會提供部分補助，不足經費需由學校籌安平開台天后宮長期關注地方教育、熱心公益事業。知悉後，立即贊助新幣8萬元做為學童比賽旅費。魏萬能校長感謝安平開台天后宫的支持慷慨贊助幫助孩夢，鼓勵選手努力拼鬥的實力，發揮愛心公益的價值與意義，順利完成旅費的籌募，新南國小軟式網球隊將帶著各界的祝福與期盼，將感謝的心化為全力以赴參賽的動力，為新南國小、為台南市、為國家爭取最高榮譽。