孕婦2年前外孕切除輸卵管　腹痛陰道出血...竟是同1處又外孕

▲婦人曾因外孕切除輸卵管，2年後竟罕見再次外孕同部位；圖為婦產科醫師凌大維進行超音波檢查。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

34歲的王姓孕婦2年前因子宮外孕而切除右側輸卵管，上週開始覺得腹痛難耐、陰道出血，但痛覺、出血量皆與生理期不同，心生警覺而至婦產科門診就醫；醫師檢查發現，王女雖懷孕不到7週，但已呈腹內出血的症狀，而且此次外孕位置竟在之前切除的輸卵管處，相當少見，經內視鏡手術、住院5天後康復出院。

衛福部南投醫院婦產科醫師凌大維指出，異位懷孕是指受精卵在子宮以外著床發育，輸卵管是最常見的位置之一，子宮外孕於輸卵管懷孕相當危險，而在輸卵管切除術後出現復發的異位懷孕，更是罕見，也代表在輸卵管切除後，異位懷孕仍可能發生，這時著床通常發生在殘留的輸卵管組織中。

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凌大維說明，輸卵管切除術是常見的婦科手術，通常用於治療輸卵管懷孕、輸卵管炎症等情況，而殘留的輸卵管組織成為異位懷孕的著床位置時，即稱為「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」；在這種情況下，胚胎無法正常發育，同時對母體造成危險：如果異位懷孕繼續發展，可能導致子宮角及輸卵管破裂，引發嚴重出血和其他併發症。

凌大維表示，早期的輸卵管切除術殘端復發異位懷孕，可通過藥物治療來解決，以促使未發育的胚胎被吸收；然而這類型的外孕出血經常會更早期發生，需要手術干預；凌大維說，對曾接受輸卵管切除手術的女性來說，定期的婦科檢查和注意早期懷孕症狀是至關重要的，才能儘早發現並處理任何可能的異位懷孕情況。