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大陸 大陸焦點 特派現場

陸動畫片《長安三萬里》劇情惹議　李白杜甫初相遇「時空錯置」

▲▼大陸動畫片《長安三萬里》。（圖／澎湃新聞）

▲大陸動畫片《長安三萬里》。（圖／澎湃新聞）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸動畫電影《長安三萬里》熱映，即將迎來暑期完美收官之時，影片卻陷入「道歉漩渦」之中。有洛陽的網友表示，片中李白、杜甫首次相遇本在洛陽，影片中卻是在長安，認為電影不尊重歷史，傷害洛陽人民感情。

據《澎湃新聞》報導，洛陽市隋唐史學會通過官方微信發佈聲明，認為該影片中部分情節描述與真實歷史不符，部分人物身上發生的故事與真實歷史不符，極易誤導觀眾，特別是青少年觀眾，影響歷史人物出生地、事發地的同胞感情，要求電影《長安三萬里》發致歉聲明。

洛陽市隋唐史學會在聲明中主要強調兩點，一是電影《長安三萬里》為動畫歷史片，並非虛構戲說歷史，二是該片多處情節明顯與歷史嚴重不符，例如李白與杜甫第一次相遇、杜甫早年生活都是在洛陽，並非影片中所描寫在長安。

洛陽市隋唐史學會會長王愷認為，作為一部以多位歷史人物為原型的影片，將故事發生地集中於一地，使得故事緊湊，便於敘事，這樣的處理方式並無不妥，但前提還是要盡量尊重史實，尊重歷史地理文化。

王愷還說，李白、杜甫在洛陽的史蹟和留下來的文章，已經是洛陽歷史文化的一部分，而且在唐代，洛陽與長安都是都城，大致處於同等的地位。本土觀眾對影片中將洛陽的歷史文化移植到長安或別的地方表達不滿，可能認為這是對洛陽曆史文化的冒犯。

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