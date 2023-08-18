退休警為「韓裔美女軍官」衝銀行匯款　退休金差點被騙光

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆一名60歲王姓退休員警掉進詐騙集團「LINE感情詐騙」陷阱！王在網路認識一名正妹，對方聲稱自己是韓裔美國軍官，正在敘利亞出任務，要王男先給她1250美元(近四萬台幣)才能向部隊請假來台和他相會。王男信以為真而到台銀匯款，被行員和員警攔阻，保住退休金。



▲60歲基隆退休王姓男子掉進了詐騙集團「LINE感情詐騙」，衝到銀行匯款打算1250美元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

詐騙集團假扮成美女的韓裔美國軍官，目前支援聯合國維和部隊派駐敘利亞出任務，每天在LINE與王男聊天，採取密集噓寒問暖的攻勢，取得信任後，表示要來台灣與王男相會，但要先支付1250美元才可向部隊申請緊急休假來台，王男不疑有他便來台銀基隆分行匯款。





保七員警及台銀行員見狀起疑，急忙攔阻王男匯款，王男起初還不相信，稱該軍官獲聯合國頒發320萬美元(約1億台幣)工作獎金匯至倫敦銀行，需要去英國辦理存款，因目前身上没有錢，而且美國特種部隊亦有跟他聯絡。

事實上是詐騙集團分飾多角，一邊扮演聯合國維和部隊、一邊扮軍官及美國特種部隊，複合多角色詐騙王男匯款，讓他深信不疑。員警及行員接力馬拉松式的向王男勸說，這是很典型的詐騙集團愛情詐騙手法，千萬別上當，並舉出諸多案例，王男才明白這是一場LINE網路交友詐騙，取消匯款。

▲保七員警和行員馬拉松式向王男勸說這是詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝）



保七總隊特別提醒民眾，不要輕易在FB或Line上結識帥哥美女陌生友人，勿聽信不明資訊管道，交易匯款務必多方確認，避免遭受詐騙。本案保七總隊第一大隊業將相關資料，交由轄區派出所繼續循線追查幕後的詐騙集團。