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抓到了！高雄好市多驗乾酪含「環氧乙烷」　衛生局下重手恐罰2億

▲高雄市衛生局前往好市多稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市衛生局前往好市多稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

好市多進口「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷，現在高市衛生局要求業者主動通知消費者辦理回收作業，同時違規產品依法沒入銷毁，並依法裁處罰鍰。

好市多股份有限公司近期向食藥署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」產品一批 (產地：美國，規格：910公克/包)，經邊境查驗檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）與規定不符，該批產品禁止輸入。而高雄市衛生局8月8日接獲食藥署通知，隨即派員至本市2家賣場啟動後市場查核，現場抽驗4件不同效期產品送驗，並且要求好市多公司，通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品。

▲高雄市衛生局前往好市多稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「Sonoma精選乾酪綜合包」照片(正面)。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現在4件樣本檢驗結果出爐，有3件未檢出，不過有1份樣本為有效日期2023/10/19的這個綜合包，檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg/kg，依照規定不得檢出，所以衛生局追查這批該效期不合格產品進口總共2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包。

衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，以及同法第44條規定，裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並令好市多公司主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毁。衛生局也呼籲消費者後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，請撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。

▲高雄市衛生局前往好市多稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市衛生局前往好市多稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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