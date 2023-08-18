又驗出環氧乙烷！好市多乾酪類產品「即起逐批查驗」　醫曝致癌風險

▲好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今（18）日公布，好市多1批「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出國內禁用農藥環氧乙烷，需回收下架銷毀。好市多上個月才有一批「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出環氧乙烷，現在又有乾酪類產品有同樣違規，即起邊境會針對好市多乾酪提高為「逐批查驗」；專家表示，環氧乙烷是國際癌症研究中心（IARC）公布一級致癌物，長期接觸恐增加血癌、淋巴癌以及神經病變風險。

食藥署副署長林金富說明，本案同樣是在邊境先查出違規後進行後市場稽查發現問題。好市多8月7日向食品藥物管理署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」1批(產地：美國，規格：910公克/包) 」經檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）與規定不符，該批產品即管制輸入，並依據食品及相關產品輸入查驗辦法，對該公司同產地、同貨品分類號列之產品從加強抽批提高為逐批查驗。

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食藥署8月8日即責成高雄市政府衛生局執行後市場查核，現場抽驗尚在效期內同品項產品4件，經檢驗結果，3件未檢出，1件(有效日期：2023.10.19)檢出環氧乙烷0.2 mg/kg (標準為不得檢出)；查前述經檢出環氧乙烷之產品總計進口2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2,021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。

▲▼「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海日前受訪表示，環氧乙烷是無色、可燃、高反應的化合物，醫學、工業上多作為消毒劑使用，它是國際癌症研究中心（IARC）公布的一級致癌物，長期接觸會增加血液疾病如血癌、淋巴癌等風險，還可能出現神經病變。

顏宗海表示，在美國、加拿大核准使用作為香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但根據研究顯示，環氧乙烷有致癌性，因此歐盟禁止將其用作殺蟲劑，台灣也禁用，不得檢出。

顏宗海推測，該起司產品原料可能用到使用環氧乙烷的農產品，先前有一些印尼、韓國泡麵、還有冰淇淋也曾被驗出環氧乙烷，也懷疑是部分農產品原料污染問題。

由於致癌性與神經性影響需長期觀察，顏宗海提醒，民眾如果有購買到該產品，不要食用盡快去退貨，而如果已經有吃過的民眾，若有任何身體不舒服，趕快就醫。