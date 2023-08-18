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「820還路於民遊行」侯友宜、柯文哲都會去！剩賴清德是待定名單

▲▼行人,斑馬線,不讓行人,停讓,路口。（圖／記者李姿慧攝）

▲我國部分駕駛人不禮讓行人，造成交通事故頻繁發生。（圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

行人零死亡推動聯盟將於周日（8/20）於凱道舉辦還路於民大遊行，希望達到交通零死亡願景。聯盟今日公布當日行程表，當天活動將自13時開始，且民眾黨及國民黨總統候選人柯文哲、侯友宜都將出席，目前僅有民進黨總統候選人賴清德為待定名單。

行人零死亡推動聯盟今公布「還路於民大遊行」流程及出席人員，當天活動將自13時開始，出席團體包括親子共學促進會、消防員工作權益促進會、警察工作權益推動協會、台灣身心障礙者自立聯盟、新活力自立生活協會、台灣障礙者權益促進會等。

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另外各黨也派出代表出席，包括國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、時代力量王婉諭、激進黨吳欣岱、綠黨劉崇顯、歐巴桑秘書長何語容、台灣維新召集人蘇煥智等，僅民進黨賴清德為待定名單。特別嘉賓則包括呱吉、Iku老師等。

活動安排則包括各黨候選人發言、簽署宣言、小朋友遞交訴求書、交通部長王國材發言、民眾遞紙鶴紙花。

820大遊行自凱道集合，途中行經公園路、襄陽路、衡陽路、中華路、漢口街、館前路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路，最終再走回凱道。預計16時開始遊行。

▲▼820還路於民遊行場地圖及遊行路線。（圖／行人零死亡推動聯盟）

▲▼820還路於民遊行場地圖及遊行路線。（圖／行人零死亡推動聯盟）

▲▼820還路於民遊行場地圖及遊行路線。（圖／行人零死亡推動聯盟）

▲820還路於民遊行場地圖及遊行路線。（圖／行人零死亡推動聯盟）

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