林口小貨車「切西瓜」轉彎　16歲少年走斑馬線被遭撞險沒命

記者戴上容／新北報導

新北市林口區忠孝路與文化一路口昨7日早上11時許發生一起小貨車與行人交通事故。43歲許姓男子駕駛小貨車行駛忠孝路左轉文化一路時，未依規定停等、禮讓行人，16歲陳姓少年遭撞擊倒地，險些遭車輪輾過，所幸經治療後無大礙，許男經檢測無酒駕情事，但未停讓行人致人受傷，將依法舉發並釐清肇因及責任歸屬。整起事件被PO上網引發熱議。

▲▼小貨車轉彎撞倒過行穿線的16歲少年 。（圖／記者戴上容翻攝）

《道路交通管理處罰條例》修正案新法6月30日正式上路，汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6千元。有民眾在臉書「林口大家庭」PO上影片，影片中可見當時陳姓少年要經過當時是綠燈的行人穿越道，未料小貨車「切西瓜式」急轉彎，撞倒陳姓少年，少年險遭車輪輾過，事件令人怵目驚心！

網友紛紛留言譴責這名貨車駕駛，「真的是白痴駕駛」、「請問這位小朋友走在斑馬線上要注意？重看了幾次...看起來都是司機的問題，行人都在走了還硬要超越行人」、「看了好心疼，因我也有年齡相仿的兒子，明明就走好好的走在斑馬線上啊」、「希望影片中的小孩平安無事」

警方表示，昨7日早上11時許，新北市林口區忠孝路與文化一路口發生一起小貨車與行人交通事故，警消獲報後立即趕往現場。經了解，43歲許姓小貨車駕駛行駛忠孝路左轉文化一路時，未依規定停等、禮讓行人，導致正在過馬路的行人16歲陳少遭撞，所幸僅擦挫傷，經治療後無大礙，許男經檢測無酒駕情事，但未停讓行人致人受傷，將依法舉發並釐清肇因及責任歸屬。

警方呼籲駕駛人遵守「路口慢看停」觀念：「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停讓行人穿越道的行人優先通行，確實尊重行人合法路權，以維護道路交通安全。