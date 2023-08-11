不甩「帝王條款」！高雄女駕駛未禮讓撞行人受傷　恐吃4萬2罰單

▲高雄市楠梓區發生一起女駕駛疑似未禮讓行人肇事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市今天(10日）清晨發生一起行人事故，一名女子疑似開車未禮讓行人，撞上一名鄭姓路人，還好被撞的鄭姓男子只有手腳擦傷，警方表示若是經過肇責鑑定之後，確定這名女駕駛違反帝王條款，將處新臺幣6000元罰鍰，另同條第4項因而肇事致人受傷或死亡者，處新臺幣7200至36000元罰鍰。

行人帝王條款在今年的6月30日施行，但今天（10日）7時41分許於楠梓區興楠路與常德路口，又發生一起汽車與行人交通事故。30歲韓女駕車從興楠路151巷南向北左轉興楠路時，碰撞同向步行穿越馬路的18歲鄭姓男子，鄭男受傷送醫檢查無大礙，警方對汽車駕駛進行酒測無飲酒情事。

▲高雄市楠梓區發生一起女駕駛(灰車)疑似未禮讓行人肇事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，事發原因疑似韓女左轉時，未注意路口徒步穿越馬路之鄭男，詳細肇責仍需調查後送交通大隊分析研判。若是確定韓姓女子的肇責之後，將依據道路交通管理處罰條例第44條第2項〔汽車未停讓行人〕，處新臺幣6000元罰鍰，另同條第4項因而肇事致人受傷或死亡者，處新臺幣7200至36000元罰鍰。