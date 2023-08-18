大馬墜機死亡名單出爐！「葬身火龍」轎車司機身份不明　最後車影曝

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一架小型飛機17日失控墜毀在大道上，導致機上8人與2名用路者不幸罹難。截至目前為止，除了被墜機殃及的轎車司機，當地媒體已初步證實了其中9名罹難者的身份，而事發當時行駛在附近路段的其他轎車，也拍到了被殘骸砸中轎車的最後車影。

綜合當地媒體報導，墜機意外的9名死者有8人是失事飛機上的機組人員與乘客。他們分別是機師沙魯卡馬、副機師海卡阿拉斯、乘客凱里爾阿茲萬、沙哈魯奧瑪、莫哈末納伊姆、莫哈末道菲、依德利斯阿都達立，以及彭亨柏郎埃區州議員拿督斯里佐哈里哈倫。

被墜機殃及的機車騎士是來自吉打的外送員莫哈末哈菲茲，但截至目前為止，在意外中被飛機殘骸砸中轎車後死亡的第10名死者身份還未被公開。此前有網上消息稱，這名司機來自雪蘭莪州，其妻子看到新聞後，撥打丈夫電話卻無人接聽，而向警方了解詳情。

▲馬來西亞墜機中被殃及到轎車司機最後車影曝光。（圖／星洲日報提供）

不過，警方在18日上午的記者會中並未證實相關消息，僅透露這名司機是一名多元計程車司機，案發時車內只有他一人，未載有其他乘客，而具體詳情仍有待當局將屍塊重組後才能進一步被確認。

網上18日也流出一段行車記錄器畫面，顯示事發時行駛在對向車道的轎車，拍到了死亡司機被飛機砸中前的最後一幕。從畫面可見，這輛白色轎車當時正跟在另一輛貨車後方，不料下秒卻被從天而降的飛機殘骸砸中，而爆炸產生的火團也迅速吞噬車輛，導致殘骸碎片四處噴飛，整條馬路陷入火海。

有消息指出，飛機在掉落時從側邊撞到了這輛轎車，導致轎車翻覆，車身碎片與機身碎片被炸到同一處。大馬警方呼籲拍攝到事發畫面的民眾主動與警方聯繫，以協助調查此案。