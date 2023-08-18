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智慧手錶錶帶超髒！美研究：95%藏有害細菌　3材質最驚人

▲▼智慧手錶、智慧型手錶。（示意圖／CFP）

▲隨著科技發展，許多人改戴智慧型手錶，但卻很少清潔錶帶。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

Apple Watch、Fitbit等智慧型手錶或手環上的細菌量可能相當驚人。美國佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）研究發現，約95%的錶帶上都覆蓋有害細菌，包含葡萄球菌、綠膿桿菌等。尤其布料、塑膠與橡膠材質錶帶，為細菌載量最高的前三名，而習慣戴著手錶運動的細菌載量也比普通情況更高。

根據紐約郵報報導，這項研究6月發表於科學期刊《傳染病發展》（Advances in Infectious Diseases），佛羅里達大西洋大學研究人員針對20名志願者提供的手錶，檢測了包含金屬、橡膠、塑膠、布料與皮革材質的錶帶，結果發現95%的手錶都被有害細菌污染。

其中有85%是葡萄球菌，60%是大腸桿菌，30%是綠膿桿菌，這些細菌可能導致肺炎、血液感染等多種臨床疾病。報導指出，全球約有2.29億人佩戴蘋果Apple Watch，而另一大廠Fitbit截至2022年則擁有1.2億註冊用戶，許多人天天使用智慧手錶或智慧手環監控睡眠、運動等健康狀況，卻很少有人經常做清潔。

研究結果中，細菌載量最高的1組就是橡膠錶帶的智慧手錶，其次則是塑膠錶帶手錶，不過以平均趨勢而言，細菌載量由多到少分別為布料、塑膠、橡膠、皮革，最後才是金屬。而在金屬錶帶中，金質與銀質錶帶則幾乎沒有細菌。

▲▼智慧手環、智慧型手錶。（示意圖／CFP）

▲智慧手環通常使用橡膠或塑膠材質，也相當容易孳生細菌。（示意圖／CFP）

熱愛跑步的34歲女子科菲（Anna Coffey）受訪表示，她幾乎每天24小時都戴著Fitbit智慧手環，每周大約運動5天，但除非充電，否則她從不摘下來，也從來沒洗過，「它看起來很乾淨，所以我真的沒想過要這麼做，也覺得沒必要。」

2019年買了Apple Watch的31歲女子佛里斯（Nadine de Vries）說，自己幾乎每天都戴著Apple Watch，平時會慢跑，每周做3到5次重訓，睡覺時才會摘下來，「我一年可能只用肥皂水洗個2次，然後擦一下扣住錶帶的地方」。研究指出，戴著手錶運動的細菌載量整體最高，特別是葡萄球菌，建議使用清潔劑和消毒酒精，就能有效清潔錶帶。

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