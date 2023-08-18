夏威夷官員稱「不後悔未啟動警報」　失言請辭獲准

記者張方瑀／綜合報導

夏威夷毛伊島大火造成超過100人死亡，而面對災民質疑事發時戶外的80支警報器全都沒響，毛伊島緊急事務管理局長安達亞（Herman Andaya）卻表示，警報器主要適用於海嘯預警，他對於未啟動警報並不感到後悔。此言一出立刻引發外界抨擊，而他也確定在17日請辭。

根據NBC報導，身為毛伊島最高緊急應變長官，安達亞在17日以健康因素為由請辭，毛伊島郡發言人也對外證實，安達亞的辭職已立即生效。

▲夏威夷戶外警報系統。（圖／CFP）



安達亞16日在記者會中表示，位於夏威夷的戶外警報器主要適用於海嘯預警，並非森林大火，「居民被訓練成一旦警報響起，就會往高處撤離，如果那天晚上我們拉響了警報，我們擔心人們會跑到半山腰，如果是這樣的話，他們就等於跳進火裡。」

針對在大火威脅拉海納鎮（Lahaina）1萬2000多名居民時未啟動警報器的決定，安達亞表示不後悔，在大火蔓延的山腰上並沒有設警報器，「所以即便我們拉響了警笛，也救不了山腰上的那些人。」

儘管夏威夷州長格林（Josh Green）先前曾指出，針對警報器未響的事件，他們會配合檢調單位進行調查，但他也替安達亞的說法進行辯護，同意若是自己聽到警報聲，同樣會以為是發佈海嘯預警。