梅根摘了訂婚鑽戒宣告「恢單」？　最新慶生自拍照曝光

▲梅根被發現沒戴訂婚鑽戒。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子的妻子梅根剛過42歲生日，近期與閨密自拍的照片在Instagram流出。但這張照片迅速引發討論，因為梅根儘管露出甜美笑容，手上卻未佩戴哈利親自設計、價值約15.6萬英鎊（約新台幣630萬元）的訂婚鑽戒，讓兩人婚姻觸礁的傳聞再度浮上檯面。

綜合每日快報、GB News等報導，梅根（Meghan Markle）通常會同時戴著訂婚鑽戒與金色婚戒等戒指，就在梅根8月4日生日後的後兩周，她與朋友卡迪李（Kadi Lee）、奧韋德（Cleo Wade）慶生聚會的照片被發布在卡迪李的Instagram上。

然而眾人發現，梅根並未佩戴訂婚鑽戒，引起王室粉絲議論，有人直問訂婚鑽戒到底怎麼了，也有人認為梅根看起來很好，沒戴訂婚戒可能是把戒指拿去修改戒圍。

▲▼英國哈利王子與妻子梅根2017年宣布訂婚，訂婚鑽戒由哈利親自設計。（圖／CFP）

哈利與梅根2017年宣布訂婚，並於2018年春天結婚。肯辛頓宮當時表示，梅根手上的訂婚戒指由哈利親自設計，鑲嵌的兩枚鑽石屬於已故母親黛安娜王妃，而在戒指中心鑲嵌的鑽石則是來自非洲波札那，兩人曾在那裡度過美好時光。

2020年，兩人脫離英國王室赴美定居，但後來歷經哈利出書、兩人拍攝紀錄片爆英國王室的料、與Spotify天價合約破局等風波之後，今年7月甚至傳出婚姻觸礁的謠言，迫使哈利夫婦發言人出面否認相關傳聞。

哈利與梅根8月大多數行程都不同，哈利到訪日本與新加坡，但梅根並未同行，和孩子們留在加州；在紀錄片播出、哈利出書之後，兩人只有公開露面過幾次，今年更是只有一次正式共同露面。不過就在8月初，哈利與梅根現身來到餐廳Tre Lune親密約會，慶祝梅根生日，兩人看起來心情不錯。