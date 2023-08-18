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白宮國安會官員：拜登願「無條件」會晤金正恩

▲▼ 北韓領導人金正恩（左）及美國總統拜登（右）。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩（左）與美國總統拜登（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日接受採訪時表示，總統拜登願意無條件會見北韓領導人金正恩，討論朝鮮半島無核化問題，北韓政府尚未對相關提議給出回應，但選項還擺在談判桌上，美方願在不設先決條件的情況下坐下來談。

共同社報導，柯比是在美日韓峰會登場的前一天發表上述談話，拜登政府尋求透過多種渠道取得無核化進展，但並未涉及最高層級接觸，與前總統川普親自會晤金正恩的做法不同。柯比披露這場最高層級會面的提議，並未具體說明是何時提出，不過也表明拜登政府正加緊腳步與平壤政府接觸。

▲▼美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲柯比並未具體說明這場最高層級的會面提議是何時提出。（圖／路透）

在此之際，美國國安會東亞暨大洋洲資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）16日在智庫活動上透露，美國政府最近幾周一直在努力邀請北韓坐到談判桌前，且自駐韓美國士兵金恩（Travis King）進入北韓之後，更加積極促成此事。

美日韓峰會18日將在大衛營舉行，北韓發展核武以及飛彈能力將是重要議題之一。韓聯社報導，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將在舉行會談之後共進午餐，共同會見記者發表會議成果，這也是大衛營2015年來首次接待外國領導人。美韓、日韓、美日都將分別進行雙邊會晤。

►美日韓領袖峰會將提國防安全合作倡議　建構「有事時」三國熱線
►金正恩又要射彈？美韓連2天「大動作」派偵察機　監控北韓飛彈基地

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