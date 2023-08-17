「山道猴子」主角是超商店員！　業者發聲正名了

▲山道猴子的一生主角為超商店員。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

記者蕭筠／台北報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」近日爆紅，共上下2集觀看已破百萬次數，其中，主角設定為超商店員，且穿著制服神似全家超商，但命名為「Farting Mart」引發討論。對此，業者稍早默默於臉書粉專作出回應：「我是FamilyMart，不是FartingMart。」甚至還逗趣標記「莫忘初衷」，吸引大批網友留言。

創作者Eric Duan也在個人YouTube頻道介紹，「山道猴子的一生」是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，但故事內容、人物、對白純屬虛構，目前已累積超過200萬觀看次數，其中，主角更是設定為一名超商店員，也因制服過於神似全家超商，引發討論。

全家稍早於臉書粉專無預警發文回應：「我是FamilyMart，不是FartingMart。」還寫下「莫忘初衷」，呼應影片中主角穿著的制服圖樣，貼文一出，讓大批網友留言直呼「好好笑！有跟上耶」、「全家優秀喔」、「小編很會喔」，還有人笑回：「看來要正名了。」