　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「山道猴子」主角是超商店員！　業者發聲正名了

▲▼山道猴子的一生。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

▲山道猴子的一生主角為超商店員。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

記者蕭筠／台北報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」近日爆紅，共上下2集觀看已破百萬次數，其中，主角設定為超商店員，且穿著制服神似全家超商，但命名為「Farting Mart」引發討論。對此，業者稍早默默於臉書粉專作出回應：「我是FamilyMart，不是FartingMart。」甚至還逗趣標記「莫忘初衷」，吸引大批網友留言。

創作者Eric Duan也在個人YouTube頻道介紹，「山道猴子的一生」是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，但故事內容、人物、對白純屬虛構，目前已累積超過200萬觀看次數，其中，主角更是設定為一名超商店員，也因制服過於神似全家超商，引發討論。

全家稍早於臉書粉專無預警發文回應：「我是FamilyMart，不是FartingMart。」還寫下「莫忘初衷」，呼應影片中主角穿著的制服圖樣，貼文一出，讓大批網友留言直呼「好好笑！有跟上耶」、「全家優秀喔」、「小編很會喔」，還有人笑回：「看來要正名了。」

ET快訊
直擊／刪光周子瑜合照遭轟！　閨蜜女星：不難過是騙人的
快訊／「你有射嗎？」群創處長審問片瘋傳　真相曝光
快訊／「山道猴子」男女主角是超商店員！　全家發聲了
全聯「驚見新奇1物」結帳超神速！　全場敲碗：中南部也要
快訊／午後雷雨區擴大　10縣市大雨特報
日18禁女漫畫家曝光！　網見「胸器」驚呆：比A漫更巨
女星錄一半「跌地大哭」！崩潰：我是很缺錢才接這集

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「山道猴子」主角是超商店員！　業者發聲正名了

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時5天爽喝

這杯太欠喝！超商最新「青梅冰茶」來了　限時買2送2爽喝

限量34萬杯搶喝！超商首賣「agnès b.冰可可」　每一口都超濃郁

蝦皮購物「線上寵物展」　汪喵星球無膠主食罐7折起、18樣寵物爆品下殺1元

摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

「山道猴子」主角是超商店員！　業者發聲正名了

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時5天爽喝

這杯太欠喝！超商最新「青梅冰茶」來了　限時買2送2爽喝

限量34萬杯搶喝！超商首賣「agnès b.冰可可」　每一口都超濃郁

蝦皮購物「線上寵物展」　汪喵星球無膠主食罐7折起、18樣寵物爆品下殺1元

摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

陳建仁害到陳其邁？　媒體人：民眾沒想看官員「嘴來嘴去」

被控替im.B主嫌喬事　陳歐珀還原經過：陳琬惠烏龍爆料失立委專業

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

群創處長為何毀滅式自爆？律師曝「少做1事」：前妻小三通通爆氣

路上發現「一窩狗狗」全抱回去！　檢查發現牠們彼此無血緣關係

超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

七六人大危機！恩比德也可能出走　火箭、尼克準備搶人

淡水河北快與科技產業翻轉淡海新市鎮　「鴻灃青」坐享建設紅利

冠軍巧克力「北投拾米屋」存放過期原料！食藥署抓3違規開罰26.7萬

趙露思《偷偷藏不住》超高甜　在愛裡成長的人，能更勇敢地去愛

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

消費熱門新聞

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

全台通路激省優惠！中元節買1送1

達美樂無限期「外帶披薩199元」！

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

蝦皮購物「線上寵物展」　18樣寵物爆品下殺1元

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

限時5天！超商咖啡「買1送1」

網友最推「調味乳口味」香蕉、木瓜竟排在後面？

限量搶喝！超商首賣agnès b.冰可可

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

達美樂中元節推「三牲四喜」披薩

更多熱門

相關新聞

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

炎炎夏日快來支霜淇淋消暑吧！有超商祭出限時3天「霜淇淋買1送1」優惠，明（18）日起正式開跑，並開放口味任選，把握機會吃最新「莓果霜淇淋」，還有搭配小農鮮乳霜淇淋的綜合款，提醒須使用指定電子支付才可享有優惠。

全台通路激省優惠！中元節買1送1

全台通路激省優惠！中元節買1送1

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

被拱演真人版山道猴女二！晨晨回應了

被拱演真人版山道猴女二！晨晨回應了

爆紅「山道猴子」借錢給女友！結局超慘　律師解答

爆紅「山道猴子」借錢給女友！結局超慘　律師解答

關鍵字：

山道猴子的一生全家超商

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

快訊／日圓換起來！台銀現鈔至0.2216　逾1個月最甜

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面